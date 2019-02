Cote d'Ivoire: Le ministre Danho au Sunhak Peace Price Award Ceremony en Corée du Sud

Le samedi 9 Février 2019 a été consacré à la remise du prix spécial 2019 Sunhak pour la Paix, dans un hôtel à Séoul, en Corée du Sud. La Paix par l'Action efficace de solidarité et de Bonne Gouvernance.

Les lauréats sont : Dr Akinwuni A. Adesina, Président de BAD pour la Politique Agricole Innovante engagée sous son leadership en Afrique;

⁃ Mme Waris Dirie,Activiste internationale pour sa lutte contre les mutilations génitales féminines dans le monde.

Une journée d'hommage a été rendue aux africains en présence de hautes personnalités du monde, à savoir Hon. Dr Hyun Chu,Ministre affaires étrangères Corée du Sud, Hon. Dick Cheney,ex vice président Usa, SEM Evaristo Carvalho,Président Sao Tomé, Hon. Jose Barroso,ex PM du Portugal et Ex Pr de commission de UE. , SEM Pr Dioncoundq Traore Ex Pr du Mali, SEM. Monyane Moleleki ,PM du Lesotho, HE Yusuf Raza Gilani PM du Pakistan , SEM Jocelee Privert,ex Président Haiti, HE Stanislav Shushkevich. Ex Pr de la Bélarus, HE Jerry Rawlings. Ex Pr du Ghana, Dr Bajram Kosumi, ex PM du Kosovo

La délégation de la Côte d'Ivoire conduite par le ministre Paulin Claude Danho comprenait les Députés LIKANE et Gauze. Elle a soutenu et félicité le patron de la BAD