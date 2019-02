Niger: L'hôtel GAWEYE retenu par l'Ambassade des USA au Niger comme prestataire hôtelier privilégié en 2019

Une raclée caustique sur la joue du ministre nigérien du Tourisme, Ahmed BOTO.

Après sa sortie désastreuse balafrant l'image de l'hôtel GAWEYE, devenu un patrimoine national de premier plan et desservant du coup la vision du Chef de l'État nigérien, c'est un nouveau revers qu'il essuie. Un gros caillou dans la chaussure du ministre Ahmed BOTO, avec lequel il titubera. Et pour raison: le courriel de l'ambassade des États Unis au Niger en date du 7 février 2019 au Directeur Général de l'établissement. La missive de l'ambassadeur américain à Niamey prend le contrepied du ministre nigérien du Tourisme en félicitant et reconnaissant les grosses performances réalisées par l'hôtel GAWEYE en termes de qualité de ses prestatations.

Dans la correspondance du diplomate américain en fonction au Niger, laquelle a atterri à Confidentiel Afrique, on peut lire ceci : » l'ambassade des USA a retenu l'hôtel GAWEYE comme prestataire hôtelier privilégié en 2019, compte tenu de vos brillantes performances dont celles réalisées particulièrement en 2018, pour la qualité de vos services ». Une bonne panacée pour l'hôtel GAWEYE qui ripoline son image face à la chaudière du ministre du Tourisme et de ses détracteurs tous azimuts. Une gestion rigoureuse et un management efficace à mettre à l'actif de son Directeur Général Baba SANADY Ahmed, aux commandes de l'établissement depuis 2010.