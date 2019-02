Afrique: CAN U20 - Un sans-faute pour les Lionceaux du Sénégal

Les Lionceaux du Sénégal ont remporté leur troisième match dans cette phase de groupe de la CAN Total U20 Niger 2019. Les protégés de Youssouph Dabo ont battu (5-0) ce samedi 9 février 2019, les Etalons du Burkina déjà éliminés et terminent logiquement en tête du groupe B.

3 victoires en 3 matches. 9 buts marqués pour seulement 1 encaissé. Voici le bilan des Lionceaux du Sénégal dans ce premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations Total U20. Déjà qualifié pour les demi-finales de cette 21e édition, le Sénégal affrontait, au stade régional de Maradi le 9 février, une équipe du Burkina Faso qui n'avait plus rien à espérer. Et le match démarre sur les chapeaux de roues pour l'équipe du coach Youssouph Dabo. Dominateurs, les Lionceaux de la Teranga ouvraient le score dès la 9e mn. Amadou N'Diaye se jouait de la défense burkinabè et trompait le gardien Mohamed Traoré. Les Burkinabè tentaient de réagir, mais, le centre de Hugo Passega est sauvé in extremis par les Sénégalais sur la tête de Virgile Marquis 26e mn.

Les Etalons semblaient plus dans leur match et tentaient de refaire leur retard. Trois minutes plus tard, soit à la 29e mn, le meneur de jeu Salifou Diarrassouba plaçait une frappe enroulée qui prenait la direction de la lucarne gauche. Mais le gardien sénégalais, Cheikh Sarr se détendait de tout son long pour détourner la balle en corner qui ne donne rien. A force de pousser, les efforts des poulains de l'entraineur burkinabè, Sérafin Dargani finissaient par payer. Lancé dans la profondeur, à la 33e mn par Ghislain Nikiéma, Virgile Marquis qui jouait pour la première fois s'incrustait dans la surface, contrôlait le cuir avant de laisser Abdoul Fessal Tapsoba prendre à défaut le portier sénégalais.

Le réveil des Lionceaux qui assomme les Etalons

Piqués au vif par cette égalisation, les Lionceaux décidaient de sortir les griffes. Presque dans la foulée de l'égalisation, le Sénégal reprenait l'avantage grâce à Samba Diallo à la 35e mn (2-1). Et sept minutes plus tard (42e mn), le premier buteur Amadou N'Diaye enfonçait le clou sur un coup franc direct d'environ 20m (3-1). Au retour des vestiaires, Sérafin Dargani, le coach burkinabè, procédait à plusieurs changements avec les entrées en jeu de Botué Kouamé et de Moubarack Compaoré.

Le Burkina Faso essayait de reprendre le dessus dans le jeu et en se créant la première occasion nette de but de la seconde période. Mais l'attaquant de l'ASEC d'Abidjan, Abdoul Fessal Tapsoba, pourtant tout seul dans la surface, a manqué le cadre. La punition ne se faisait pas attendre puisqu'à la 50e mn, Youssouph Badji, qui venait d'entrer en jeu, douchait les espoirs burkinabè en ajoutant un 4e but. Les Lionceaux parachevaient le travail dans le temps additionnel grâce à Ousseynou Niang et l'ont emporté au final par 5 buts à 1. Un succès qui permet au Sénégal de conserver sa place de leader du groupe B et aura l'Afrique du Sud comme adversaire en demi-finales.

Déclarations d'après match

Sérafin Dargani, coach du Burkina Faso

« Personnellement, si on pouvait signer un forfait j'allais le faire »

« Tous les matches étaient à gagner. On devait gagner le premier tout comme le deuxième. C'est sûr que le troisième match contre le Sénégal était le plus difficile. Je le savais d'office. Personnellement, si on pouvait signer un forfait et rentrer j'allais demander de le faire. Car, je savais que ça allait partir dans tous les sens. Voilà des jeunes garçons qui prennent deux défaites et qui ne peuvent plus se qualifier face à une équipe qui a tout gagné sur le terrain et qui a marqué des buts. Quand les deux équipes s'affrontent, il n'y a même pas match. On ne peut rien espérer du tout. C'est certain qu'il y a une équipe qui allait marcher sur l'autre. »

Youssouph Dabo, coach du Sénégal

« Dans l'ensemble, nous avons bien travaillé »

« Nous avons bien travaillé et dans l'ensemble nous avons eu ces trois victoires. On a eu des matches difficiles comme celui qu'on vient de finir contre le Burkina Faso. Cette équipe nous a posé des problèmes par moment. Mais dans l'ensemble, nous avons bien travaillé pour nous en sortir. Qu'en est-il du match contre l'Afrique du Sud ? On verra ça mercredi. Ce n'est pas loin. Comme je le dis tout le temps, tant qu'on travaille très bien et quel que soit l'adversaire qu'on aura, il sera en difficulté ».