Afrique de l'Est: Al-Bashir - Les pays de la Corne de l'Afrique sont prêts pour l'intégration économique

Addis Abeba — Le président de la République le maréchal Omar Hassan Ahmed Al-Bashir a déclaré que les pays de la Corne de l'Afrique sont maintenant plus que jamais prêts à réaliser l'intégration économique, l'unité et la stabilité.

Le président de la République a déclaré samedi soir à la télévision de la République fédérale d'Ethiopie, en marge du sommet régulier 32ème de la Union Africaine que le people de la région est lié à des liens historiques, ethniques et culturels communs.

Le président Al-Bashir a salué le rapprochement et la réconciliation récents entre les deux voisins, l'Éthiopie et l'Érythrée, soulignant que le différend qui les oppose a retardé le processus d'intégration économique et de développement de la région.

Le Président a réitéré la détermination du Soudan et ses efforts pour éliminer tous les obstacles à la réalisation de l'intégration économique des pays de la région et à l'unité entre eux tout en saluant les efforts déployés par le Premier ministre éthiopien Abi Ahmed depuis son entrée en fonction afin de parvenir à l'intégration économique, au développement et à la stabilité de la région.