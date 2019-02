Soudan: Mission des antiquités slovaques reprend ses travaux au Soudan

Khartoum, 10 — La Mission des antiquités slovaques retournera au Soudan l'année prochaine après avoir découvert un certain nombre d'artefacts dans l'État Al'Shimaliah, la zone Dim Al-Hajj.

Cela a été annoncé par le chef de la mission, Dr. Joseph Hoodies, qui a passé trois semaines avec les membres de la mission, de 11 personnes, dans la localité de Meroë.

Le chef de la mission a révélé qu'ils avaient trouvé ces artefacts sur leur recherche, mais ils n'ont pas pleinement vérifié leur suivi à quelles familles royales dans la période de la règne Napata.

Au cours d'une conférence à Khartoum, Dr. Hoodies a déclaré qu'ils ont commencé à étudier la région à l'année précédente et que ce qu'ils obtiennent à les pousser à revenir à la région à nouveau et continuer les recherches.

Il a, également donné une lecture sur la première visite des nobles slovaques en 1881 au Soudan, et les voyages de chasse qu'ils ont effectués à la recherche d'animaux et examinés à travers les images, qui ont été affichées à l'écran, les routes et les ports qu'ils ont traversés dans leurs voyages et utilisés pour expliquer les cartes, les dessins et les illustrations des lieux et des personnalités.

Il est à noter que, chaque membre de la mission slovaque a repris ses activités de recherche dans la région de Dim Al-Hajj.

Le Forum a été assisté par le consul général honoraire de la République slovaque, les experts des antiquités, le ministère du tourisme, quelques ambassadeurs soudanais, étrangers et les dirigeants du Forum.