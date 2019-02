Soudan: Dirdiri rencontre l'envoyé du président vietnamien à Addis-Abeba

Addis Abeba — Le ministre des Affaires étrangères Dr. Dirdiri Mohamed Ahmed a rencontré samedi au siège de la mission soudanaise à Addis-Abeba et en marge de la 32e session ordinaire du sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba M. Nguyen Kim envoyé spécial du président vietnamien portant une lettre adressée au président de la République Omar Al-Bashir de son homologue vietnamien (Nguyen Phu Trong ) concernant l'évolution des relations bilatérales entre les deux pays amis et les moyens de les soutenir, de les renforcer et de les développer.

La réunion a également examiné les moyens de soutenir et de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays et de coordonner les échanges et les échanges de visions et de soutien dans les forums internationaux.

Le chef de la mission soudanaise et le représentant permanent du Soudan auprès de l'Union africaine, Addis-Abeba, l'ambassadeur Dr. Al-Saadiq Al-Faqih ont assisté à la réunion.