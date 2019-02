Cote d'Ivoire: Maep, Tshisekedi - Les activités du président Ouattara à Addis Abeba

En marge de la 32ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine (UA), qui s'ouvre dimanche 10 février 2019, à Addis Abeba (Ethiopie), le Président ivoirien Alassane OUATTARA, a pris part, samedi 09 février 2019, au 28ème Forum des Chefs d'Etat et de Gouvernement du Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs (MAEP), au Siège de l'Institution panafricaine.

Le MAEP est un dispositif de contrôle réciproque visant à favoriser la bonne gouvernance en Afrique. Il a pour objectif d'encourager les États membres de l'Union Africaine, qui adhèrent volontairement, à adopter des mesures qui conduisent à la stabilité politique, à la croissance économique, au développement durable et à l'accélération de l'intégration économique sous- régionale et continentale, à travers le partage d'expériences et le renforcement des meilleures pratiques.

Le 28ème Forum visait à examiner le Rapport d'évaluation de plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, qui a signé le Protocole d'adhésion le 29 janvier 2015, devenant ainsi le 35ème État - partie.

Au terme des travaux, Alassane Ouattara a exprimé sa satisfaction suite au Rapport présenté par le Professeur Mahamoud KHAYAL, membre de l'équipe du Panel du MAEP en charge de l'évaluation de la Côte d'Ivoire.

Selon lui, cette équipe a fait une évaluation « très franche, sans complaisance » de la gouvernance de son pays.

Il a ajouté que, si l'évaluation a relevé un certain nombre de points sur lesquels des efforts doivent être accentués par le Gouvernement ivoirien, elle a surtout mis en exergue les progrès « impressionnants » accomplis par notre pays au cours de ces sept dernières années, dans divers domaines.

Il a saisi l'occasion pour féliciter tous les acteurs de ces performances réalisées et relevées par l'équipe d'évaluation du MAEP, notamment le Ministre de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, M. Ally COULIBALY, par ailleurs, Point focal du MAEP, ainsi que tous ses Collaborateurs, mais également le Gouvernement et le peuple ivoiriens dans leur ensemble.

Le Président de la République de Côte d'Ivoire a dit toute sa fierté de constater que les efforts et les progrès réalisés par son pays sont appréciés par l'Union Africaine à travers le MAEP.

En début de soirée, il a eu un entretien, à sa Résidence, avec le nouveau Président de la République Démocratique du Congo, S.E.M. Félix TSHISEKEDI, qui a indiqué être venu saluer l'un des « modèles » de développement du continent, et bénéficier de ses « conseils, orientations et soutiens », pour mener à bien cette nouvelle expérience qu'il entame à la tête de son pays.

Alassane Ouattara prend part à la cérémonie d'ouverture du 32ème Sommet ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union Africaine, dimanche 10 février 2019, au Siège de l'Institution, à Addis Abeba.