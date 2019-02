Mali: INPS - Le projet de budget 2019 évalué à plus de 182, 66 milliards de FCFA

La 88è session du conseil d'administration de l'Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) s'est tenue le 5 février dernier, sous la présidence de Yacouba Katilé, président dudit conseil. C'était en présence du Directeur général de l'INPS, Brehima Noumoussa Diallo et des administrateurs.

Lors de cette session, les administrateurs ont examiné avant d'adopter le programme d'activités 2019, le projet de Budget 2019 ainsi que celui de la gestion délégué de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO).

Au cours de l'exercice écoulée, l'INPS a réalisé de bonnes performances : la signature de l'accord de partenariat entre l'INPS et SAER emploi dans le cadre régime de l'assurance volontaire et l'adoption et la mise en œuvre du plan stratégique 2014-2023.

Selon les rapports consultés par le journal de l'économie malienne et à l'issue de l'exercice 2018, les recettes de l'INPS sont de 161,692 milliards de FCFA.

Aussi, pour le même exercice, l'INPS a payé 74,081 milliards de FCFA pour les prestations techniques ; 61,091 milliards de FCFA pour les pensions et 10,340 milliards de FCFA pour les prestations familiales.

Autrement dit, l'INPS a honoré tous ses engagements en 2018 et les perspectives pour 2019 s'annoncent meilleures.

Le projet de budget 2019 de l'INPS est arrêté en recettes à plus de 182, 66 milliards de francs CFA et en dépenses, à plus de 165,14 milliards de francs CFA, soit un solde d'exploitation prévisionnel estimé à plus de 17, 51 milliards de francs CFA. Le budget 2019 connait donc une augmentation 5,73% par à celui de 2018.

Concernant l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), le projet de budget pour l'année 2019 est arrêté en recettes à 37,704 milliards de francs CFA contre 32,755 de francs CFA en 2018, soit 16,85% d'augmentation.

Les dépenses prévisionnelles sont estimées à 36,869 milliards de francs CFA contre 31,906 milliards de francs CFA en 2018, soit 15,56%.