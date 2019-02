Afrique: CAN U20 - Les Aiglons du Mali arrachent le ticket qualificatif pour la Coupe du Monde

Avec une place à prendre dans le groupe B de Maradi, le stade général Seyni Kountché accueillait samedi 9 février 2019 un alléchant Mali - Ghana dans le cadre de la CAN U20 Total Niger 2019. A l'issue du temps réglementaire, ce sont les Aiglons qui l'emportent devant les Black Satellites (1-0) obtenant leurs tickets pour les demi-finales et la qualification pour la coupe du monde - le Sénégal ayant déjà son ticket pour les demi-finales.

Un match nul faisait l'affaire des Black Satellites du Ghana alors que les Aiglons du Mali avaient une obligation pour obtenir le sésame pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations U20 Total Niger 2019 et en même temps la qualification pour le mondial U20 prévu en Pologne. C'était la situation qui se présentait dans le groupe B où les Lionceaux du Sénégal étaient déjà qualifiés avant les deux dernières oppositions du 9 février dernier. Au stade général Seyni Kountché de Niamey, on s'attendait donc à une bataille sans merci entre deux formations qui se sont fixées comme objectif, la participation à la coupe du monde.

Et dos au mur, ce sont les Maliens qui appuient très tôt sur l'accélérateur en multipliant les offensives dans le camp adverse mais avec parfois, une certaine hésitation qui ne pouvait profiter qu'aux Ghanéens. Ces derniers qui étaient bien regroupés dans leur deuxième moitié de terrain, en défendant bas, tentaient des contre-attaques par l'entremise de leur ordonnateur de jeu Mohamed Kudus qui parvenait à bien faire tourner le ballon au milieu de terrain. Malheureusement pour les Black Satellites, il n'y avait pas de véritables répondants sur le front de l'attaque où le puissant et athlétique Daniel Adzigodi Lomotey était bien pris en sandwich. Condamnés à une victoire, les Aiglons ne lâchent rien et cherchent la solution sans y parvenir. Les deux équipes ont dû aller à la pause par ce score nul et vierge.

Et elles repartent pour la deuxième partie sur le même rythme où on retrouve une fois de plus à l'abordage, les Aiglons qui ne rechignent point en jouant leur va-tout. Cette envie et hargne de vaincre seront récompensées à la 53e mn puisqu'ils vont trouver la solution grâce à l'attaquant Hadji Dramé qui, parti dans le couloir droit vers la ligne de corner, réussit un centre lobe qui prend de court le gardien de but ghanéen, Abdul Manaf Nurudeen et le ballon va toucher légèrement le montant droit de ce dernier avant de se loger dans les filets. A 1 but à 0, c'est le Mali qui passe devant le Ghana.

Ce score change la donne du match puisque ce sont les Black Satellites qui se retrouvent dos au mur et obligés de tout donner. Dès lors, la partie s'anime de plus en plus et le ballon va d'un camp à un autre avec la possibilité pour chacune des équipes de pouvoir marquer mais, les offensives étaient souvent mal orchestrées de part et d'autre. Et c'est par ce score de 1 but à 0 que les Aiglons l'emportent devant les Black Satellites et obtiennent ainsi, le deuxième ticket qualificatif du groupe B pour les demi-finales de la CAN U20 et la coupe du monde en Pologne. L'un des plus heureux de cette qualification est bien le coach Mamoutou Kané qui sera à sa deuxième coupe du monde après y avoir participé en tant que gardien de but en 1989 en Arabie Saoudite et qui devrait prendre part comme sélectionneur national.

Pour les demi-finales, le Mali aura pour adversaire le Nigeria.

Déclarations d'après-match

Jimmy James Corbblah, entraineur du Ghana

« En aucun moment, nous n'avions pensé venir faire un nul »

« Nous étions venus pour gagner ou au moins, faire un match nul. Malheureusement, un but a été marqué et c'était contre nous. Je souhaite au Mali, le meilleur pour la suite de la compétition. En aucun moment, nous n'avions pensé venir faire un match nul puisque notre objectif était de gagner. Fort malheureusement, nous avons été surpris par le but malien. Nous retenons que nous sommes venus à ce tournoi avec une équipe pas très bien préparée parce que le problème chez nous, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Face à cette situation, nous devons mieux nous préparer pour les prochaines échéances.

Mamoutou Kané, entraineur du Mali

« Mes joueurs ont su résister en inscrivant le but qu'il fallait »

« Je suis très heureux et je ne sais comment l'exprimer ici. Les enfants ont fait deux derniers matchs extraordinaires où ils ont tout donné. La qualification n'était pas assurée avec une équipe du Ghana techniquement et physiquement présents. Nous avons eu la chance de marquer sinon, le Ghana pouvait le faire ou réaliser le nul. Mes joueurs ont su résister en inscrivant le but qu'il fallait et ont su le défendre. Au départ de la compétition, nous ne figurions pas parmi les favoris mais, nous avons forcé en marquant deux buts qui nous qualifient pour la coupe du monde. Pour moi, ce match face au Ghana est le plus difficile que celui que nous devons jouer contre le Nigeria en demi-finales. Nous avons pris match par match et nous attendons de voir ce qui va se passer le jour « J » ».