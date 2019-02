Afrique: Union africaine - Abdel Fattah Al-Sissi dévoile les trois piliers de sa présidence

Le chef de l'Etat égyptien et nouveau président en exercice de l'organisation continentale a appelé, le 10 février, à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, à la solidarité des pays africains en vue de favoriser le développement du continent, en s'appuyant notamment sur les axes qu'il s'est fixés.

Les trois piliers de la présidence égyptienne de l'Union africaine (UA) tels que cités par Abdel Fattah Al-Sissi, dans son premier discours à ce niveau de responsabilité, sont le développement des infrastructures ; l'accélération de l'entrée en vigueur de la zone de libre échange continentale africaine et la création d'emplois pour la jeunesse du continent.

Saluant le développement accéléré des pays africains, caractérisé par la croissance économique continue et la justice sociale renforcée, le nouveau président de l'UA a indiqué que ses priorités en la matière comprennent, entre autres, l'éducation, la santé, l'égalité femme-homme, le changement climatique et les déplacements forcés, dont la solution était le thème de ce sommet. Pour ce faire, Abdel Fattah Al-Sissi a appelé les pays africains à travailler en solidarité pour relever les défis liés à ces priorités, afin d'atteindre les objectifs de développement durable définis par les Nations unies d'ici à 2030. Le nouveau président de l'organisation a, par ailleurs, insisté sur la lutte contre le terrorisme et la reconstruction des sociétés post-conflit.

Outre Abdel Fattah Al-Sissi qui assure dorénavant la présidence tournante de l'UA, les autres membres qui forment le bureau de l'organisation panafricaine ont été annoncés. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a été désigné en qualité de 1er vice-vice-président, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo au poste de 2e vice-président, Mahamadou Issoufou du Niger comme 3e vice-président, alors que les fonctions de 4e vice-président sont revenues au chef de l'Etat rwandais et président de l'UA sortant, Paul Kagame.

Le nouveau président de l'UA s'est présenté comme l'héritier de Gamal Abdel Nasser qui, en 1963, avait, dans la même ville d'Addis-Abeba, plaidé pour un grand marché unique africain. Il voulait, par ces propos, répondre à ceux qui le soupçonnent d'être plus tourné vers le monde arabe que vers l'Afrique. « L'Egypte fera tous les efforts nécessaires pour la réforme structurelle et financière de l'UA », a-t-il souligné, sans prendre aucun engagement chiffré.

Pour 2020, la présidence de l'UA sera assurée par l'Afrique du Sud, c'est-à-dire l'actuel président Cyril Ramaphosa s'il pouvait être confirmé à son poste lors des élections générales qui vont se tenir cette année.

Le thème du 32e sommet de l'UA portait sur les « les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées en Afrique ». Une problématique qui a conduit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à estimer que la vision, la compassion et le leadership africain avaient été sources constantes d'inspiration dans la quête de solutions durables aux déplacements forcés, tant pour le monde que pour l'Afrique. Il s'est félicité des conventions adoptées par le continent dans ce domaine, dont la convention pour les réfugiés de 1969 et la convention de Kampala pour les personnes déplacées en 2009, la Déclaration d'Abidjan pour éradiquer l'apatridie, sans oublier le leadership africain qui a contribué à l'adoption de deux pactes mondiaux essentiels sur les réfugiés et sur les migrations sûres, ordonnées et régulières, l'an dernier.