Algérie: Bensalah s'entretient avec l'ambassadeur égyptien du renforcement des relations bilatérales en matière de lutte contre le terrorisme

Alger — Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah s'est entretenu, dimanche, avec le nouvel ambassadeur d'Egypte à Alger, Aymen Machrafa, des relations bilatérales et les moyens de les promouvoir dans plusieurs domaines, notamment "la coordination et la concertation en matière de lutte contre le terrorisme", a indiqué, dimanche, un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Outre les relations "historiques" entretenues par l'Algérie et l'Egypte et les voies et moyens de les promouvoir et de les renforcer dans plusieurs domaines, les deux parties ont examiné l'importance accordée par les deux pays à la concertation et la coordination dans le domaine de "la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme", a ajouté la même source.

Se félicitant du niveau de coopération parlementaire, M. Bensalah et le diplomate égyptien ont mis l'accent sur le nécessaire renforcement de ce volet au mieux des intérêts communs et des aspirations des deux peuples frères et de leurs dirigeants, a conclu la source.