Niger: CAN U 20 - L'entraîneur du Niger démissionne après l'élimination de son équipe

Dakar — Soumaila Tiémogo, l'entraîneur de l'équipe du Niger des moins de 20 ans, éliminé au premier tour de la compétition, a annoncé sa démission dans une lettre envoyée à la Fédération de football de son pays qui abrite le tournoi depuis le 2 février, a appris l'APS.

Selon le courrier, le technicien a évoqué "des raisons personnelles" pour expliquer son départ de l'équipe junior du Niger.

Le coach des U20 du Niger qui ont terminé la phase de poule avec deux points (deux nuls contre l'Afrique du Sud et le Burundi et une défaite 0-1 contre le Nigeria), est le premier technicien à qualifier une équipe nigérienne à une phase finale de coupe du monde avec les U17 en Inde en 2017.

En trois années passées à la tête des sélections U17 et U20 du Niger, il a joué un huitième de finale de coupe du monde en 2017 en Inde, une demi-finale de CAN des moins de 17 ans au Gabon en 2017 et une demi-finale de l'UFOA B à Lomé en décembre dernier.

Son départ de la tête de l'équipe du Niger des moins de 20 ans a été confirmé 48h après la défaite (0-1 contre le Nigeria), synonyme d'élimination de la CAN U20 2019 qui jouera ses demi-finales ce mercredi à Niamey.

L'objectif qui lui a été fixé pour cette compétition jouée à domicile est une place de demi-finaliste, synonyme de qualification à la coupe du monde 2019 des moins de 20 ans.

La 21-ème édition de la CAN U20 se poursuit et les demi-finales ont été programmées ce mercredi à Niamey avec Nigeria-Mali à 15h 30 et Sénégal-Afrique du Sud à 18h 30.