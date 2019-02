Afrique: CAN U20-Ghana - Les regrets de Jimmy James Corbblah

Des regrets, le Ghana peut en avoir. Arrivé à la CAN U20 2019 avec l'intention d'aller le plus loin possible, les joueurs de Jimmy James Corbblah se sont arrêtés au premier tour après leur défaite contre le Mali samedi à l'occasion des troisièmes matchs de poule dans le groupe B. et leur entraîneur ne peut qu'avoir des regrets.

« Nous étions venus pour gagner ou au moins, faire un match nul. Malheureusement, un but a été marqué et c'était contre nous. Je souhaite au Mali, le meilleur pour la suite de la compétition. En aucun moment, nous n'avions pensé venir faire un match nul puisque notre objectif était de gagner. Fort malheureusement, nous avons été surpris par le but malien », a-t-il réagi en conférence de presse d'après match au micro du site de la Caf.

Jimmy James Corbblah a par ailleurs évoqué les raisons pour lesquelles son équipes n'a pas été aussi compétitive qu'il le fallait.

« Nous retenons que nous sommes venus à ce tournoi avec une équipe pas très bien préparée parce que le problème chez nous, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Face à cette situation, nous devons mieux nous préparer pour les prochaines échéances ».