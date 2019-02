Soudan: Le Soudan affirme qu'il est prêt à coopérer avec les Comores

Le Caire — Le Président de l'Assemblée nationale le Prof. Ibrahim Ahmed Omar a approuvé lors de sa rencontre à sa résidence au Caire lundi avec le Président du Parlement comorien Dr. Abdo Hussein la demande du Parlement comorien d'investir au Soudan.

Il a dit que les relations entre le Soudan et les Comores sont commencées par l'éducation et la coopération dans les instances internationales et régionales, soulignant la volonté du Soudan de coopérer avec les Comoriens dans le domaine d'investissement et l'échange commercial tout en passant en revue les possibilités économiques, la richesse animale et forestière au Soudan.

Le président du parlement Comoriens a renouvelle la position de son pays avec le Soudan gouvernement et peuple et de soutenir les efforts arabes et africains pour relever le nom du Soudan de la liste des Etats parrains du terrorisme, il a également confirmé la volonté des Comores à coopérer économiquement avec le Soudan et les échanges commerciaux via les canaux officiels, faisant allusion à la disposition de Moreno pour coopérer avec Khartoum et l'ouverture d'un marché pour les produits et les exportations soudanaises.