Soudan: Prof.Omar confirme la force des relations soudano-égyptienne

Le Caire — Le président de l'Assemblée Nationale Prof. Ibrahim Ahmed Omar a souligné les relations solides entre le Soudan et l'Egypte, et lors d'une interview menée avec un certain nombre de leaders de journaux égyptiens à sa résidence au Caire, prof. Omar a appelé les gouvernements des deux pays à s'intéresser au profit du peuple des deux pays afin d'atteindre les objectifs et les intérêts communs.

Prof. Omar a affirmé la compréhension des deux présidents dans tous les domaines, soulignant que les grandes ententes entre les parlements soudanais et égyptien dans les domaines législatifs et réglementaires ont atteint la mise en place du Parlement de la Vallée du Nil -PVN.

Prof. Omar a exprimé ses félicitations au Président de la République d'Egypte, le maréchal Abdel Fattah Sisi à la présidence de l'Egypte de l'Union africaine, se référant à l'ampleur des défis face au continent africain, tout en appelant les pays de l'Afrique à une action collective pour sortir l'Afrique moyennant l'élimination du terrorisme , la limitation de la migration clandestine et le déplacement, ainsi que la réduction de la pauvreté , passant en revue les ressources de l'Afrique qui vont en vain.

En réponse à la visite du Président de la République, le Maréchal Omar Al-Béchir à la Syrie, il a dit que la visite entre dans le rôle normal du Soudan pour combler le fossé entre les frères et pour mettre fin aux problèmes qui se déroulent dans le monde arabe et les résoudre chez-soi après consultation avec ses frères les dirigeants arabes , ajoutant qu'il est temps du retour de la Syrie au sein du monde arabe et de résoudre ses problèmes et les crises. Prof. Omar a signalé à l'efficacité du rôle du président Al-Bashir dans la résolution des crises sur la scène africaine et arabe, en particulier au Yémen, en Libye et au Soudan du Sud et en la République centrafricaine.