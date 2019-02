Ethiopie: Tourisme - Benmessaoud examine avec l'ambassadeur d'Ethiopie la consolidation de la coopération

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a examiné, lundi avec l'ambassadeur d'Ethiopie à Alger, Amin Abdulkadir, les voies et moyens de consolider la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, indique un communiqué du ministère.

Se félicitant des relations "excellentes" liant les deux pays dans les différents domaines, le ministre a plaidé pour "le renforcement du rôle pivot" de l'Algérie et l'Ethiopie dans le continent africain, précise la même source.

Lors de cet entretien, M. Benmessaoud a mis en avant l'importance de la consolidation des relations bilatérales dans le domaine du tourisme et de l'artisanat à travers la concrétisation et l'enrichissement du mémorandum de coopération, signé par les deux pays, notamment en matière de gestion hôtelière, de formation des formateurs et des métiers de l'artisanat, outre le rapprochement entre les opérateurs touristiques des deux pays en vue d'impulser une dynamique aux relations pour un partenariat prometteur".

Saluant, pour sa part, les réalisations accomplies par l'Algérie, sous la direction éclairée du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans le domaine de la paix et de la sécurité, l'ambassadeur éthiopien s'est félicité du niveau des relations bilatérales, appelant à l'intensification des rencontres entre opérateurs économiques pour examiner les opportunités de partenariat dans le domaine du tourisme et de l'artisanat ainsi que l'échange de visites touristiques en vue de hisser les liens économiques au niveau des relations politiques privilégiées".

"Les deux parties ont convenu de la poursuite des efforts pour renforcer davantage les relations de coopération à même de concrétiser les axes arrêtes en commun au service des intérêts des deux pays", a conclu le communiqué.