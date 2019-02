Algérie: Questions sahraouie et palestinienne - L'Algérie et l'Espagne ont des positions "convergentes"

Alger — L'ambassadeur d'Espagne à Alger, Fernando Moran a réaffirmé, lundi, "la convergence totale" des positions de son pays avec celles de l'Algérie concernant les questions sahraouie et palestinienne, relevant le rôle de l'Algérie dans les régions du Maghreb et du Sahel.

Lors de sa rencontre avec le président de l'Assemblée populaire nationale (APN) Mouad Bouchareb, l'ambassadeur espagnol a mis en avant "la convergence des positions de son pays avec celles de l'Algérie concernant les questions du Sahara Occidental et de la Palestine et le rôle qu'elle joue dans les régions du Maghreb et du Sahel ainsi que sa solidarité concernant la lutte contre le terrorisme", indique un communiqué de l'APN.

A cette occasion, M. Moran a salué "la sagesse" du président de la République Abdelaziz Bouteflika dans la concrétisation de la stabilité, de la paix et de la tolérance, réaffirmant son attachement à soutenir les relations parlementaires et à examiner les voies et moyens disponibles pour les renforcer conjointement.

Pour sa part, le président de l'APN a réitéré l'attachement de l'Algérie à diversifier les domaines de coopération avec l'Espagne au vu des opportunités offertes par les deux pays notamment dans le domaine parlementaire suite à la reconstitution du groupe parlementaire d'amitié à même de "contribuer efficacement à redynamiser le processus de coopération sur les questions communes".

Evoquant l'engagement de l'Algérie à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et au renforcement du vivre ensemble en paix, M. Bouchareb a rappelé le soutien de l'Algérie au droit des peuples à l'autodétermination et au respect du principe de non ingérence dans les affaires internes des pays.

A cet effet, il a passé en revue les efforts de l'Algérie pour parvenir à une solution politique en Libye et au Mali, appelant, dans ce sens, au règlement du conflit entre le Maroc et le Polisario dans le cadre des résolutions onusiennes et à l'octroi au peuple palestinien son droit à établir un Etat palestinien avec El Qods pour capitale selon les frontières de 1967, souligne le communiqué de l'APN.

En outre, les deux parties ont évoqué les relations "privilégiées" entre les deux pays basées sur l'amitié et le partenariat stratégique ainsi que les réalisations enregistrées dans la coopération bilatérale compte tenu de l'importance qu'accorde les dirigeants des deux pays à la consolider dans les domaines économique, commercial, énergétique, culturel, politique et sécuritaire, ajoute la même source.