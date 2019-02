Ile Maurice: Propos sectaires de Soodhun - La défense autorise le visionnage d'un clip vidéo

Développement dans l'affaire des propos sectaires dans laquelle est impliquée Showkutally Soodhun.

En cour, ce mardi 12 février, la défense a déclaré n'avoir aucune objection à ce que la vidéo dans laquelle l'ancien ministre aurait proféré des propos sectaires soit diffusée. Me Ravind Chetty, Senior Counsel, qui représente l'accusé, a indiqué que la vidéo peut être produite. «The defense reserves its right, as regards to the recording as well as circumstances of it.» Le procès sera appelé le mercredi 6 mars. Neuf témoins seront entendus.

Il est reproché à Showkutally Soodhun d'avoir, le 17 juillet 2017, donné la garantie à un groupe de personnes, connu comme le Regroupement de Bassin, que les appartements de la National Housing Development Company qui y sont en construction, ne seraient pas alloués à une certaine catégorie de la population. Pour le DPP, cela constitue une violation des articles 16(2) et 16(3) de la Constitution. C'est d'ailleurs cet énième scandale qui a coûté à Showkutally Soodhun son fauteuil ministériel.