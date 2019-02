Ile Maurice: Pointe-d'Esny Le Village - Le permis EIA accordé un an après le lancement officiel du projet

Le 31 janvier 2019. C'est la date à laquelle le ministère de l'Environnement a accordé un permis Environmental Impact Assessment (EIA) à la Pointe d'Esny Lakeside Co Ltd, pour son projet de village intégré. Soit, presque un an après le lancement officiel, le 22 février 2018, du projet par la société qui appartient à 100 % à la Compagnie de Beau Vallon Ltée.

Pointe-d'Esny Le Village est un village intégré sur 168 arpents, au coût de quelque Rs 8 milliards. Il comprend la construction de 500 villas, appartements, duplex, complexes sportifs et espaces commerciaux. À l'époque du lancement officiel du projet, Caroline Raffray, Commercial Manager, avait expliqué que «forts de notre letter of approval obtenue auprès du Board of Investment, nous pouvons procéder à la commercialisation indépendamment du rapport EIA».

N'empêche que riverains et ONG n'avaient pas manqué de souligner «la précipitation» de la Compagnie de Beau Vallon Ltée. Ils ont aussi exprimé des inquiétudes quant au fait que ce projet sera développé autour d'étangs naturels, bien que les promoteurs aient donné l'assurance qu'ils préserveront les mares.