Ile Maurice: Exportations alimentaires - Participation mauricienne à la 24e édition de la foire Gulfood à Dubaï du 17 au 21 février

communiqué de presse

Huit compagnies locales participeront du 17 au 21 février 2019 à la foire Gulfood qui se tiendra au Dubaï World Trade Centre à Dubaï. Ces entreprises exposeront sous le pavillon mauricien des sucres spéciaux, des nouilles instantanées, des nouilles sèches, des pâtes, du miel, des confitures, et des pâtes de fruits.

L'initiative de cette participation de Maurice à Gulfood, l'une des plus importantes foires de la restauration au monde, revient à l'Economic Development Board (EDB). Elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification d'exportation de l'EDB dans des marchés nouveaux et émergents.

L'objectif principal est de rehausser la visibilité des produits agricoles mauriciens en vue d'augmenter les exportations dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) tout en promouvant Maurice comme une destination idéale pour le commerce et l'investissement. Cette initiative vise également à aider les opérateurs de l'agro-industrie à diversifier leurs marchés ; prendre connaissance des derniers développements en termes de la demande des consommateurs et les exigences du marché ; établir des réseaux avec des acheteurs potentiels et des investisseurs ; et promouvoir Maurice en tant que plateforme de valeur ajoutée pour l'Afrique.

Gulfood

Gulfood est la plus grande exposition annuelle au monde consacrée aux aliments, aux boissons et à l'hospitalité. Cette 24e édition réunit des professionnels de la restauration et du secteur alimentaire du monde entier à Dubaï, plaque tournante du commerce international. Les Etats Arabes Unis importent plus de 80% de leurs produits alimentaires, dont environ 50% sont réexportés vers les pays du Conseil de coopération du Golfe, le sous-continent indien et l'Afrique de l'Est.

Depuis son lancement en 1987, Gulfood est devenu un événement clé qui attire des acheteurs non seulement de la région du Golfe, mais de toute la région du MENA. L'exposition sert de plateforme pour promouvoir le commerce de produits alimentaires entre plus de 180 pays chaque année. En 2018, Gulfood a établi des records en attirant 97 000 visiteurs et a vu la participation de plus de 5 000 entreprises de 185 pays.

Tous les secteurs de l'agro-industrie sont représentés notamment avec des produits d'épiceries, produits frais, aliments secs et congelés, produits alimentaires semi-transformés, ingrédients, aliments organiques, viandes, produits laitiers, et boissons alcoolisées.

Les exportations agricoles

Le MENA représente une grosse part du marché en ce qui concerne l'importation de produits alimentaires dans le monde entier. Selon la Banque mondiale, les importations alimentaires de la région passeront de 56 % en 2000 à 63 % en 2030, cela en raison d'une augmentation de l'offre et de la demande.

En 2017, Maurice a exporté des produits alimentaires et des boissons, à hauteur de 4,7 millions de dollars américains, pour la région MENA. Les pays tels que l'Israël, l'Egypte, l'Arabie saoudite, Oman, la Turquie et les Emirats Arabes Unis sont nos principaux marchés dans cette région. Les produits agricoles exportés sont surtout les sucres spéciaux, les aliments pour animaux, les décorations de gâteaux, les fleurs coupées, le poisson frais, l'ananas frais, les letchis, et le miel.