Ethiopie: Le Président de la FIFA inaugure un bureau du développement régional à Addis-Abeba

Le Président de la FIFA Gianni Infantino en visite en Éthiopie

Il a participé à l'inauguration officielle d'un nouveau bureau du développement régional à Addis-Abeba

"Ce bureau concrétise notre volonté de rester proche de nos associations membres"

Ce lundi 11 février à Addis-Abeba (Éthiopie), le Président de la FIFA Gianni Infantino a officiellement inauguré le troisième bureau du développement régional africain de la FIFA.

L'ouverture d'un nouveau bureau régional de la FIFA doit permettre de renforcer les interactions avec les associations membres africaines, mais aussi les aider à concevoir des stratégies et à atteindre leurs objectifs de développement, en étroite collaboration avec l'administration de la FIFA à Zurich. Le bureau du développement régional d'Addis-Abeba est le onzième ouvert par la FIFA depuis la création du Programme Forward de la FIFA, en 2016.

Le ministre de la Culture et du Tourisme éthiopien Hirut Kassaw, le commissaire aux Sports Erstu Yireda, des représentants du Conseil des associations de football d'Afrique de l'est et centrale (CECAFA), de l'Union nord-africaine de football (UNAF), le président de la Fédération éthiopienne de football (EFF) Isayas Jira Bosho, le directeur du développement et des associations membres pour la région Afrique et Caraïbes Véron Mosengo-Omba et la Secrétaire Générale de la FIFA Fatma Samoura avaient fait le déplacement pour assister à la cérémonie.

Dans le cadre de l'inauguration de ce nouveau bureau régional, le Président de la FIFA a invité Hirut Kassaw à couper le ruban, un geste marquant symboliquement l'ouverture des locaux.

Par la suite, le Président de la FIFA a prononcé un bref discours à l'intention des personnes présentes. Il a remercié le gouvernement éthiopien pour l'accueil chaleureux réservé à l'ensemble de la délégation de la FIFA, mais aussi pour la concrétisation de ce projet de bureau régional. Gianni Infantino a également évoqué la signature en début de journée d'un accord tripartite avec la CAF et l'Union africaine afin de mettre en œuvre des stratégies et des programmes centrés sur l'éducation, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la sûreté et la sécurité lors des matches de football. Enfin, il a félicité les associations membres présentes des efforts déployés pour la promotion du football dans la région et souligné la capacité du football à rapprocher les individus.

Gianni Infantino, Président de la FIFA : "Je suis très heureux d'inaugurer officiellement le troisième bureau du développement régional en Afrique. Le bureau d'Addis-Abeba sera un soutien précieux pour nos associations membres dans la région, qui pourront compter sur son aide pour concevoir leurs stratégies et réaliser leurs objectifs. Ce bureau concrétise notre volonté de rester proche de nos associations membres pour les servir au mieux et participer au développement du football dans la région".

Isayas Jira Bosho, président de la Fédération éthiopienne de football : "La Fédération éthiopienne de football souhaite à toute l'équipe un excellent départ et tout le succès du monde dans son nouvel environnement. L'inauguration de ce nouveau bureau coïncide avec une période de changements importants en Éthiopie. Je suis heureux de pouvoir affirmer que ces nouveaux locaux à Addis-Abeba contribueront à la réalisation de nombreux objectifs à long terme de la famille du football dans mon pays, l'Éthiopie, et sur tout le continent africain".

Le nouveau bureau du développement régional accueillera une équipe expérimentée de responsables du développement, qui consacrera l'intégralité de son temps aux 16 associations membres de la région. Dans le cadre de la vision FIFA 2.0 et de son engagement au service de la croissance du football partout dans le monde, la FIFA voit dans l'ouverture d'un nouveau bureau du développement régional le signe du renforcement de sa présence en Afrique du nord et de l'est. Les associations membres de la région bénéficieront ainsi d'un soutien concret pour mettre en œuvre et appliquer des projets de développement du football soutenus par le Programme Forward de la FIFA.

Hier, le nouveau bureau du développement régional a organisé un séminaire pour informer les associations membres de la région des nouvelles dispositions du règlement FIFA Forward 2.0, approuvées par le Conseil de la FIFA en octobre 2018.

Le séminaire a permis aux associations membres de mieux comprendre le nouveau règlement et les mesures introduites pour le cycle 2019-2022, mais aussi de s'instruire sur les obligations statutaires et le contrôle des financements mis en place par la FIFA pour assurer la transparence et la bonne utilisation des sommes distribuées dans le cadre du Programme Forward de la FIFA.

D'autres bureaux du développement régional de la FIFA ont déjà ouvert leurs portes en Inde, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, au Panama, au Paraguay, au Sénégal, à Johannesbourg, à la Barbade, en Afrique du Sud et aux Émirats Arabes Unis.