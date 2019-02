Congo-Kinshasa: Addis-Abeba - Carton plein pour Félix Tshisekedi

Dans la foulée de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), le chef de l'Etat a multiplié les rencontres bilatérales dans la capitale éthiopienne, bien décidé à obtenir un blanc-seing de ses pairs africains.

C'est avec le sentiment du devoir accompli que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est rentré en République démocratique du Congo (RDC), le 12 février, après avoir pris une part active à la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA, tenue du 10 au 11 février à Addis-Abeba, la capitale de l'Ethiopie. Un baptême de feu pour le nouveau président congolais qui en a profité afin de mener une véritable offensive diplomatique et se faire accepter par ses pairs africains. Certains, rappelons-le, affichaient encore quelques doutes quant à son élection à la tête de son pays.

Mission accomplie donc pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a réussi, pour sa première sortie sur la scène politique africaine, à rallier à sa cause presque tous les chefs d'Etat présents. Même les plus critiques sur son élection, à l'image du Rwandais Paul Kagame qui convoqua une réunion d'urgence le 17 janvier à Addis-Abeba, demandant la suspension de la publication des résultats de la présidentielle du 30 décembre, se sont finalement montrés très coopératifs avec le nouveau dirigeant de la RDC.

En marge du sommet, Félix Tshisekedi a fait un carton plein en enchaînant les audiences avec ses homologues africains desquels il a, d'ailleurs, reçu les félicitations pour son ascension à la tête de son pays. Aussi sa rencontre avec Paul Kagame, ancien président de l'organisation panafricaine et actuellement rapporteur et quatrième vice-président, avait-elle valeur de symbole au regard des relations diplomatiques souvent en dents de scie entre Kinshasa et Kigali. L'épisode de la rébellion du M23 portée à bras le corps par le régime rwandais est un des facteurs du refroidissement des relations entre les deux capitales, sans pour autant avoir conduit à une rupture diplomatique. L'occasion était belle pour les deux chefs d'Etat de les redynamiser en repartant sur des bases solides d'une coopération plus agissante. C'est ce qui a été fait.

L'axe Kinshasa-Kigali en voie de redynamisation

Pendant environ deux heures d'entretien, les deux hommes ont échangé sur les possibilités de rebooster la coopération bilatérale au mieux des intérêts de leurs peuples respectifs. Ils sont apparus souriants à l'issue de leur rencontre à l'issue de laquelle rien n'a filtré. Qu'à cela ne tienne. Une chose est vraie, l'axe Kinshasa-Kigali tend à se remettre en place dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant où chacune des parties pourrait engranger des dividendes.

L'autre Etat voisin avec lequel la RDC a tout intérêt à coopérer sur le plan diplomatique est l'Ouganda de Youweri Museveni. Félix Tshisekedi l'a rencontré le 11 février, toujours en marge du sommet de l'UA. Sur la table des discussions figurait, entre autres, l'épineuse question des combattants ADF (Forces démocratiques alliées) qui sèment au quotidien la désolation dans la partie est de la RDC, précisément dans les territoires de Beni, Butembo, Walikale, Kasindi, etc. Les deux chefs d'Etat n'ont fait qu'approfondir des échanges qu'ils ont entamés depuis octobre 2018 lorsque Félix Tshisekedi, alors candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social à la présidentielle, fit une escale à Kampala. Les deux hommes ont réaffirmé leur volonté de s'impliquer activement dans la lutte contre les rebelles de l'ADF et ceux du M23 afin de sécuriser leur frontière commune.

Outre Paul Kagame et Youweri Museveni, Félix Tshisekedi s'est également entretenu avec le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, premier vice-président de l'UA; le Kényan Uhuru Kenyatta; Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de la Guinée équatoriale; Alpha Condé de la Guinée; Alassane Dramane Outtara de la Côte d'Ivoire et Verónica Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili et actuelle Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme.