Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - Sanga Balende accroche DCMP, Renaissance bat Bazano

Le choc de la 20e journée de la 24e édition du championnat entre les Immaculés de la capitale et le club de Mbuji-Mayi, le 10 février au stade des Martyrs, n'a pas livré de vainqueur. Les deux clubs ont été à forces égales au coup de sifflet final de l'arbitre de la partie.

Il n'y a pas eu de vainqueur, à Knshasa, au terme du choc entre le Daring Club Motema Pembe (DCMP) et Sa Majesté Sanga Balende. Un but partout a été le score de cette rencontre assez disputée entre les deux formations. Le milieu offensif ivoirien, Junior Koné, a ouvert la marque pour les Immaculés de la capitale à la 76emn, sur une passe de Ricky Tulengi. Alors qu'on s'acheminait vers un succès du club coaché par le technicien italien, Andrea Agostinelli, Bukasa Bukasa a égalisé pour les Anges et Saints du Kasaï oriental, à la 90+2e mn. Malgré ce match nul décevant, DCMP conserve la troisième place au classement avec quarante-deux points, derrière le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi et l'AS V.Club. Sanga Balende reste à la cinquième place avec vingt-six points.

En premier match au stade des Martyrs, le FC Renaissance du Congo a écrasé la Jeunesse sportive Groupe Bazano par trois buts à zéro, en match comptant pour la 19e journée. David Molinga Ndama a signé un doublé à la 14e et à la 38e mn. Kikwama Mujinga (qui évoluait dans DCMP sous le coach Otis Ngoma la saison dernière) a marqué le troisième but à la 81e mn. Ce succès permet au club Orange de Kinshasa d'engranger dix-huit points, même s'il demeure encore dans la zone de relégation.

Nyuki soumet Mont Bleu...

Le même dimanche, au stade l'Unité de Goma recouvert de la pelouse synthétique depuis le début de la saison dernière, l'AS Nyuki de Butembo (province du Nord-Kivu) a battu le FC Mont Bleu de Bunia (province d'Ituri) par deux buts à un. Sur une passe décisive de Mamba Mukombozi, Mambote a ouvert la marque à la 11e mn. Passeur décisif pour l'ouverture du score, Mamba Mukombozi a marqué le but de la victoire des Abeilles de Butembo au milieu de la seconde période, faisant du mal aux Montagnards de Bunia, ses anciens coéquipiers. Ceux-ci ont toutefois réduit le score dans les dernières minutes du match par le biais de Baliani Abundela.

Après le nul imposé au FC Renaissance du Congo et la victoire sur Dragons (un but à deux) à Kinshasa, Nyuki continue sur une bonne série avec ce bel succès sur Mont Bleu. Les Abeilles de Butembo comptent désormais vingt et un points, s'éloignant de la zone rouge au classement. Quant à Mont Bleu, c'est la deuxième défaite consécutive.