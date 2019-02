Angola: Ouverture d'un pont sur la rivière Songue

Caconda — Un pont métallique d'une capacité de 50 tonnes a été inauguré mardi sur la rivière Songue, dans la municipalité de Caconda, province de Huila, par le gouverneur de la province, Luís Nunes.

L'infrastructure, longue de 11 mètres et large de cinq mètres, a été construite en cinq mois dans le cadre du Programme d'investissement public (PIP), avec un budget de 13 millions de Kwanzas.

Situé sur la route nationale 207, le pont permettra une plus grande circulation des personnes, des véhicules et des marchandises, tout en facilitant les échanges commerciaux entre les provinces de Huíla, Huambo et Benguela.

S'adressant à ANGOP, en marge de l'inauguration de l'infrastructure, l'administrateur local, Joaquim Tyova, a déclaré que cette action montre la volonté de l'Exécutif de résoudre les problèmes de la population et de promouvoir son bien-être social, économique et politique et culturel.