Afrique Centrale: Le pays s'attend à ce que l'accord signé en RCA ouvre la voie à la paix

Addis — Abeba (Angola) - Le ministre des Relations extérieures d?Angola, Manuel Augusto, a dit lundi, à Addis-Abeba, qu?il espérait que l'accord de paix en République centrafricaine (RCA), signé le 5 février dernier entre le gouvernement et les groupes armés, en valait la peine.

Le ministre angolais, qui a participé au 32e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), a déclaré dans une interview à la presse angolaise que des progrès avaient été réalisés dans le processus pour parvenir à une paix définitive en RCA, avec la signature de l'accord à Khartoum (Soudan) entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés.

Dans le passé, plusieurs accords de cessation des hostilités ont été signés mais jamais respectés par les parties, c'est pourquoi Manuel Augusto s'attend à ce que l'accord signé à Khartoum se traduise par une paix durable pour la RCA.

Le chef de la diplomatie angolaise a souligné que l'Angola, en tant que partie intégrante, comme témoin du processus, est prêt à assumer son rôle afin que la RCA puisse obtenir une paix définitive.

Les discussions ont débuté le 25 janvier 2018 à l'initiative de l'Union africaine et de l'ONU.

La situation en RCA fait partie du rapport sur la paix et la sécurité, qui fait l'objet de discussions du 32e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), dont les travaux se sont achevés lundi à Addis-Abeba.

Outre la RCA, le Sommet a également discuté de la situation en RD Congo, en Libye, au Soudan du Sud, au Burundi et en Somalie, et a mis à jour les informations sur la mise en œuvre de la feuille de route pour réduire les armes à feu jusqu'à 2020, ainsi que sur les processus électoraux menés en 2018 au Congo démocratique, en Sierra Leone, au Cameroun et Sao Tomé-et-Principe.

Sahara Occidental

Concernant le différend entre les autorités marocaines et sahariennes, le ministre angolais a déclaré que ce sommet avait fait des progrès en collaboration avec la communauté internationale, qui encourage les parties impliquées à entamer le dialogue.

Selon le ministre, la nomination d'un nouveau représentant du secrétaire général des Nations unies et l'évolution de la position américaine, exprimée dans le concept stratégique récemment approuvé par le Conseil de sécurité des États-Unis, montrent qu'il y aura de nouveaux progrès à la satisfaction des parties.

"Les parties doivent continuer à discuter de ce processus. Tout le monde est fatigué, à commencer par l'ONU. La communauté internationale envoie un message aux parties impliquées, car sinon cela aura d'autres conséquences, et l'une d'entre elles est le retrait des casques bleus de l'ONU, le MINURSO qui est au Sahara depuis de nombreuses années", a-t-il dit, ajoutant que personne ne s'y intéressait.

Réformes en UA

Au cours du sommet, qui a eu pour thème principal l'année des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, les chefs d'État ont également abordé des questions telles que la Zone de libre-échange continental, le financement de l'organisation, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme et les réformes.

Manuel Augusto a déclaré que la grande majorité des pays comprenaient que les pays devaient continuer d'influencer l'élection des commissaires, d'où les dirigeants s'étaient donc engagés à créer un groupe de hautes personnalités représentant chacune les cinq régions afin de garantir l'impartialité dans ce processus de choix.

Il a précisé qu'au sein de l'UA, tous les Etats membres étaient d'accord sur le fait qu'il devrait y avoir des réformes, avec une commission fonctionnelle et moins bureaucratique, avec des pratiques plus transparentes, car des nuages pèsent sur le fonctionnement de la commission, à savoir les processus de candidature.

"... La nécessité d'une réforme n'est plus discutée, mais plutôt la manière dont elle est mise en œuvre. Un meilleur réglage est nécessaire. L'Angola au niveau de la SADC a joué un rôle actif dans l'Afrique australe, l'une des parties les plus actives du continent", a-t-il souligné.

Il a souligné que la mise en œuvre aurait lieu indépendamment des personnes, et il est donc nécessaire de donner plus d'importance aux structures qu'aux individualités.

Diplomatie angolaise en UA Parallèlement à l'agenda du Sommet, Manuel Augusto a eu un programme riche en rencontres diplomatiques. Il s'est entretenu avec les présidents du Mozambique, Filipe Nyusi, de la Guinée, Alpha Condé, du Congo démocratique, Félix Tshisekedi, de la République centrafricaine, Faustin Touadéra, ainsi que les premières ministres de Cabo Verde et São Tomé et Príncipe.

Il a participé à la réunion de la SADC, qui a réconforté le président de la RDC, Felix Tshisekedi.

Au niveau des pays lusophones, il a présidé la deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres du Forum des pays africains lusophones, qui a décidé de recommander aux chefs d'État et de gouvernement du Forum de ratifier l'adhésion de la Guinée équatoriale en tant que membre à part entière.

La réunion, convoquée par l'Angola, en sa qualité de président du Forum depuis 2014, a également recommandé la ratification du projet de résolution sur l'adhésion du Timor oriental en tant qu'État membre observateur.