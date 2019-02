Soudan: Hatem Al-Sir - Le Soudan intéressé à une coopération stratégique avec l'Egypte

Le Caire — - Le Ministre des Transports et du Développement Rural, Hatem Al-Sir, a indiqué que le Premier ministre égyptien, Moustafa Moutwali, avait affirmé l'importance de la mise en œuvre des Directives des deux Présidents Soudanais et Egyptien sur les Chemins de Fer. « Ligne visant à faciliter la Circulation des Personnes et des Biens entre le Soudan et l'Egypte.

Dans des déclarations à la presse sur sa visite en Egypte, au cours de laquelle il a rencontré le Premier ministre égyptien et ainsi que le Ministre égyptien des Transports, Hisham Araffat, Hatem Al-Sir a affirmé que le Soudan est soucieux de renforcer les Relations Bilatérales et le Partenariat Stratégique entre les deux pays dans tous les domaines au Service des Intérêts Conjoints.

Il a souligné que le Premier ministre égyptien avait indiqué la fin des Etudes Techniques concernant la Liaison Ferroviaire Soudano-égyptienne, outre ses Directives à son Gouvernement de fournir toutes les Facilités et la Coopération Nécessaires pour Accélérer la mise en œuvre du Projet, notant que les Dirigeants égyptiens sont préoccupés à cet égard, considérant que le Projet fait partie du Mouvement Egyptien en Afrique.

Al-Sir a salué la Position d'Egypte sur la Stabilité du Soudan, soulignant la nécessité de résoudre toutes les Tensions et œuvrer pour la réalisation des Intérêts des deux pays et de leurs peuples grâce au renforcement de la Communication entre les deux peuples.

Par ailleurs, le Ministre des Transports et du Développement Rural soudanais a participé aux réunions du Conseil d'Administration de l'Autorité de la Navigation Fluviale de la Vallée du Nil, qui s'est achevée Lundi au Siège de l'Autorité à Assouan.

La réunion a décidé de convenir réunion sur le Développement de l'Accord de Partenariat conclu entre les deux pays en 1975 et d'élaborer un Plan pour Développer l'Autorité et Moderniser la Flotte Opérant sur la Ligne de Navigation entre les Ports du Barrage de High et Wadi Halfa et que les deux Parties ont réitéré leur Enthousiasme pour la Poursuite du Travail de l'Autorité comme l'un des Fruits de l'Intégration Economique entre l'Egypte et le Soudan.