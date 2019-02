Congo-Kinshasa: Main noire ?

Phénomène atypique. Grogne et rogne à la clé, tout bouge, tout bascule en RD. Congo, considérée, outre mesure, comme un géant aux pieds d'argile. Mais, doit-on le jeter pour autant en pâture aux rapaces ? Non.

Car, quelles que ses sempiternelles crises, ses frasques récessives et fantasques, ses convulsions politiques aussi bien pensées, cogitées qu'artificielles, le Congo-Kinshasa dispose d'une série d'atouts, pour s'imposer comme une nation, comme un Etat face au monde. Autant de ressources naturelles aux dimensions insoupçonnées, autant de terres arables, de rivières où les poissons meurent de vieillesse, autant de reliefs touristiques fantastiques qui ne demandent pas mieux que d'être gérés.

Si nombreuses, soient-elles, à ces ressources potentielles qui, généralement, suscitent la convoitise et la curiosité du commun des mortels sur l'ensemble de continents de la planète, il faudrait y ajouter, pour allonger, certes, la liste, ce génie créateur des congolais, eux-mêmes. Créatifs et déterminants, ils résistent à tout et se battent, becs et ongles, pour tenir les deux bouts du mois. Ils l'ont démontré depuis plusieurs décennies, depuis que ce pays avait accédé à son indépendance nationale et à sa souveraineté internationale, le 30 juin 1960, il y a de cela bientôt, 59 ans.

Mais, comment expliquer que lorsque Félix Tshisekedi arrive au strapontin du pouvoir, le 24 janvier dernier, que ces congolais dont la patience avait toujours été vantée et magnifiée, se réveillent, soudainement, pour entonner de nouveaux champs de revendications, pour lui exiger, alors qu'il n'a que trois semaines sans répit, de trouver des solutions à tous les problèmes, à la fois ? Telle est, étonnamment, la question à laquelle s'exercent des milieux qui sont proches du nouveau locataire du Palais de la Nation. Après Transco où la tête de Michel Kirumba s'en est trouvée décapitée, bien d'autres mouvements se multiplient ailleurs. De la Sonas à la SCTP, les travailleurs brandissent des cercueils pour exiger le départ des comités de gestion en place.

Dans les milieux d'enseignements supérieurs et universitaires, les mêmes signes d'une réelle désintégration sont signalés. D'autres étincelles seraient à compter, si des précautions ne sont pas prises, du côté des magistrats, des médecins etc. Tout le monde devient mauvais, tout d'un coup. Faut-il agir partout et au même moment ? Question. D'où vient la main noire qui, brusquement, agite les masses laborieuses auxquelles d'autres catégories socioprofessionnelles ne manqueront pas, certainement, de grossir les rangs ? Félix Tshisekedi, au-delà de ses premiers pas à l'international à Addis-Abeba, devrait se pencher sur des urgences internes. Faut-il être un devin pour affirmer que l'urgence de la formation d'un nouveau gouvernement de coalition s'impose ?