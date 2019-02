Ile Maurice: Corruption alléguée à Flacq - Hurdoyal parle de «personnes mécontentes qui critiquent»

Dans une vidéo mise en circulation, des accusations sont proférées à l'encontre du président et des conseillers du district de Flacq. Un marchand parle d'injustice à son égard et fait état de corruption. L'Independent Commission against Corruption (ICAC) a ouvert une enquête.

Invité à commenter le contenu de cette bande-vidéo, le président du conseil de district, Vikram Hurdoyal, déclare avoir invité le Senior Chief Executive Officer du conseil de district à alerter la commission anticorruption. De plus, il a porté plainte à la police. «Je ne peux rien ajouter. Laissez plutôt les autorités mener leur enquête.»

À en croire le président du conseil de district de Flacq, il est facile de faire des critiques et porter des accusations. Il donne l'assurance que toutes les procédures pour l'allocation des échoppes sont suivies à la lettre et que ceux qui le méritent obtiennent une place pour vendre leurs marchandises. «Il y aura toujours des personnes mécontentes et ce sont elles qui critiqueront. Attendons la fin des enquêtes et on verra», lance Vikram Hurdoyal à ses détracteurs.

Quid des critiques à l'effet que l'on voit souvent des chiens errants et des pigeons au marché ? «Le problème des pigeons a été résolu. J'ai fait mettre des filets. La semaine dernière, j'y étais et j'ai vu que ceux-ci ont été installés. Concernant le problème des chiens errants, c'est sous contrôle. Mais comme c'est un marché ouvert, il se peut qu'un ou deux chiens y pénètrent.»

Vikram Hurdoyal ajoute qu'il y a des échoppes disponibles, surtout dans les sections poisson et viande, et qu'il va faire publier des «appels à manifestation d'intérêt» afin qu'elles soient occupées. Dans la section légumes, note-t-il, environ 90 échoppes sont inoccupées. «D'ici quelques semaines, je vais lancer des appels à manifestation d'intérêt.» Il est d'avis que toutes les échoppes seront occupées d'ici quelques mois.

Le marché de Flacq, qui est considéré comme l'un des plus modernes dans l'Est, dispose de quelque 1 100 échoppes. Il est ouvert pour la vente des légumes les mercredis et les dimanches. La section poisson est ouverte tous les jours.