Soudan: La délégation des Nations Unies conclut sa visite au Darfour

Al-Fasher — Le Sous-secrétaire général des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Pinto Keita, le Sous-secrétaire général du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Murad Wahba, et le Secrétaire général des Nations Unies pour la consolidation de la paix Oscar Fernandez Taranco ont conclu mardi une visite de trois jours au Darfour, au cours de laquelle il se sont concentré sur la transition de l'intervention des Nations Unies au Darfour dans le contexte du processus de retrait progressif de la MINUAD.

Un communiqué de presse publié mardi par la MINUAD a indiqué que la visite qui s'est déroulée du 9 au 11 février couvrait les Etats fédérés du Darfour et avait donné lieu à une série de réunions avec les autorités locales, les autorités de l'Etat fédéré, les administrations civiles, les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et la société civile pour assurer la transition douce des tâches de consolidation de la paix de la MINUAD aux agences des Nations Unies et aux autorités compétentes du gouvernement soudanais.

La délégation est retournée à Khartoum lundi et a rencontré l'ambassadrice Elham Ahmed sous-secrétaire adjoint au ministère des Affaires étrangères, et une délégation de haut niveau de toutes les agences gouvernementales travaillant à l'opération hybride, et a discuté de questions liées à la transition et au retrait éventuel de la MINUAD par Juin 2020.

L'ambassadrice Elham a souligné que la responsabilité de la paix, de la stabilité et du développement de la population du Darfour incombait au gouvernement soudanais, tandis que toutes les autres entités pourraient jouer un rôle de soutien.