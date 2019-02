Algérie: 13 partis adhèrent à la démarche du Président Bouteflika pour l'organisation d'une conférence nationale inclusive

Alger — Les présidents de 13 partis ont annoncé, mardi à Alger, leur adhésion à la démarche du Président Abdelaziz Bouteflika visant l'organisation d'une Conférence nationale inclusive, saluant la teneur du "message-programme" du président de de la République à travers lequel il a annoncé sa candidature à la présidentielle du 18 avril.

Les présidents de ces partis se sont félicités, dans un communiqué conjoint sanctionnant leur réunion tenue au siège de Tajamou Amal El Jazair (TAJ), du contenu "du message-programme" du président de la République,Abdelaziz Bouteflika, notamment la proposition portant organisation d'une Conférence nationale inclusive en vue de relever les défis et construire l'Algérie, affirmant leur adhésion à cette démarche".

Les partis réunis ont salué, dans ce communiqué, "la réponse du Président Bouteflika à l'appel du peuple algérien, des différents partis politiques et de la société civile pour se porter candidat à l'élection présidentielle du 18 avril et poursuivre sa direction du pays vers la stabilité, la paix,la prospérité et le progrès".

Ils ont réitéré, en outre, leur pleine disponibilité à contribuer "en force" à la victoire du candidat Abdelaziz Bouteflika, à la collecte de signatures et à l'animation de la campagne électorale.

Il s'agit là des partis de: TAJ, Mouvement El-Islah, Parti du renouveau algérien (PRA), Parti de la voie authentique (PVA), Parti de la solidarité nationale, Front national démocratique (FND), Parti national pour la solidarité et le développement (PNSD), Parti de l'unité nationale et du développement (PUND), le Mouvement national des travailleurs algériens (UGTA), Mouvement de l'entente nationale (MEN), Union pour le rassemblement démocratique, Mouvement national pour la nature et le développement (MNND), et Parti national algérien (PNA).