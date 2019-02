Cote d'Ivoire: Saint-Valentin - Amour et bonnes affaires au rendez-vous

Revoici le 14 février ! Le jour plein d'amour ! «Ce jour où les coeurs vibrent au son des "je t'aime". Bisous, bouquets de fleurs, cadeaux. C'est le carnaval des tendresses. Tout dans la cité prend une forme unique, celle du coeur.

Les couleurs s'uniformisent en rose, les lumières brillent de tous leurs éclats. Les oiseaux, perchés dans les arbres chantent l'amour en jazz et en slow. Les rayons du soleil revitalisent

les coeurs. La nuit tombée, la lune apparait. Les prénoms deviennent tous identique et tous les hommes s'appellent Valentin et les femmes Valentine ». Cet extrait de la chanson "Saint Valentin" de l'artiste Gédéon résume bien la fête des amoureux que les Ivoiriens s'apprêtent à célébrer le 14 février.

A cet effet, amoureux, fleuristes, pâtissiers hôteliers, restaurateurs, gérants de night-clubs sont à pied d’œuvre pour être aux couleurs de l'amour. En effet, si la St Valentin est la fête des amoureux, elle est aussi pour les acteurs du commerce une belle occasion de réaliser de bonnes affaires.

Partout dans la ville d'Abidjan, les commerces sont aux couleurs de la fête. Des petits paniers aux roses aux cartes de déclaration d'amour, en passant par des nounours et peluches en forme de coeur, et autres items relatifs à ces festivités, sans oublier les paires de vin et de champagne "spécial Saint Valentin", les supermarchés rivalisent de proposition.

Une belle diversité de produits pour donner l'embarras du choix aux amoureux. «La fête des amoureux est belle lorsqu'elle est magique.

C'est pourquoi nous proposons tous ces produits à des prix étudiés, afin de permettre aux amoureux de faire plaisir à leur moitié», a confié Nadine, rayonniste dans un supermarché de la place.

Dans les rues, les petits vendeurs sont aussi de la partie. Ils proposent divers articles qui se vendent bien. « Ça marche bien. En tout cas, jusqu'au soir, je réussis à écouler mes roses et mes porte-clés en forme de coeur », se réjouit Abel, jeune vendeur au carrefour de la Riviera II.

Peut-on faire une fête sans être belle ? A combien plus forte raison pour la fête de la Saint Valentin ? Les salons de coiffure et magasins de mode sont aussi très sollicités. Les femmes en particulier se font belles pour séduire davantage leur homme.

Pour le grand bonheur des coiffeuses, stylistes modélistes, accessoiristes, parfumeurs et fleuristes qui réalisent de très bonnes ventes. «La Saint Valentin est la première grande fête qui nous permet de gonfler notre chiffre d'affaires.

Après, il y a la période des fêtes religieuses », explique Rosine, fleuriste auPlateau. Si les hôtels et restaurants se parent aux couleurs de l'amour avec des décorations tout en rose et rouge et proposent des menus spéciaux

aux tarifs réduits, les night-Clubs, eux, préparent des soirées "Spécial Saint Valentin". Sans compter les évènements (concerts, diners gala et autres spectacles) qui meubleront le programme du weekend de la Saint Valentin. Vive l'amour !