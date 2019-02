Ile Maurice: Reeaz Chuttoo - «Bodha pé pouss travayer pou al ver lagrev ti éna an 2013»

«Nou lans enn apel à minis Bodha. Na pa pran travayer pou imbésil. Linn zwenn nou apré basta. Révinn lor latab. Travayer transpor ou pa kapav manipil kouma ou anvi.» Reeaz Chuttoo n'a pas mâché ses mots lors d'une conférence de presse qui s'est tenue, ce mercredi 13 février, pour discuter des conditions de travail des employés du secteur du transport.

Selon le président de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP), la «National Transport Corporation Employees Union (NTCEU) est affiliée au CTSP depuis 2013. Akor kolektif inn fini an out 2016. Nou an 2019 é pankor gagn enn réunion pou diskité.»

Le syndicaliste qui a fait une virulente sortie contre le ministre Nando Bodha explique que «lalwa dir bizin éna 80 zour négosiation. Mé lalwa pa dir ki arivé si patron pa donn négosiation. Si péna lot choix nou pou fer kouma 2013, la grev». Il a poursuivi en indiquant que «dépi trwa zan Bodha pé rampli nou vant ek bann parol de bonne intention. Li ti anons pou éna 79 sofer ki pou vinn sofer métro. Nou'nn ariv an février, juin pou éna test. Ki sa bann sofer kinn soizir la nou pa koné. Si zot pé gagn formation ek Singapourien, pa koné». Le syndicaliste se dit aussi persuadé que «si péna structure pou raport problem é gagn solision, nou pou al ver chaos».

Lors de son allocution, le syndicaliste a également soutenu que «toulézour éna problem dan bis. Li pa normal ki zordi personn pa pé ékout nou. NTCEU enn parmi bann 5 sindika ki réprézant travayer». D'ajouter que CTSP envisager de se joindre à d'autres syndicats pour faire cause commune. «Si Bodha pa désid pou appel sindika, nou péna choix ki al dan so biro. Li ava tir nou avek lapolis.» Le syndicaliste va plus loin dans sa «menace» et affirme que «nou pou donn mo d'ordre pou ki kit bis lor simé é al station. Kan travayer trouvé so lasanté pé déteriorer gagn drwa kité alé, selon lalwa. Plizir fwa inn démann pou gagn rencontre. Dernié fwa nou'nn zwenn li inn fer plis ki enn an. Le 15 mars bisin fini éna rankont».