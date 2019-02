Afrique: CAF CL - Convalescent, le Club Africain tient le choc face à Mazembe

Le Club Africain, redevable à ses supporters d'une réaction après la claque historique subie il ya dix jours à Lubumbashi (0-8) a tenu le coup (0-0), malgré la tension qui a marque son quotidien depuis son retour du Congo Démocratique. Il se présente privé de nombreux titulaires: Chamakhi, Darragi, Charfi, Khelil, Dhaouadi...

Le club de Bab Jedid, un faubourg de la capitale tunisienne est conduit par le Français Victor Zvunka qui relève Chihab Ellili, démissionnaire quelques heures après le match aller en RD Congo.

Quant au TP Mazembe emmené par son joyau Tresor Mputu, il débarque à Tunis pour confirmer sa performance de l'aller.

Toutefois, dès la 10e minute, le tir de Ghazi Ayadi est détourné en corner. Sur celui-ci joué côté gauche, le burkinabe Bassirou Compaoré décroche un heading de plein fouet qui ricoche sur le keeper adverse, le Malien Ibrahim Mounkoro, tout heureux d'être sur la trajectoire. Et c'est miracle si le CA ne prend pas l'avantage sur cette grosse occasion.

Six minutes plus tard, réponse du TPM: centre de Elia Meschak et tête plongeante de Mputu dans les mains de Dekhili.

21': deux tirs successifs de Bassirou, puis Khefifi dans la surface congolaise sont renvoyés par les défenseurs adverses. Le public crie au penalty. L'arbitre botswanais Joshua Bondo n'est cependant pas de cet avis.

Dans la même minute, Ben Yahia et Khefifi sont avertis (28').

Suite à un corner, et une erreur du Camerounais Ibrahim Mouchili, pourtant généreux tout le long de la partie, Jackson Muleka rate une nette occasion (33') devant une défense locale laxiste en envoyant le cuir au dessus de la transversale.

La technique et la vivacité congolaises font très mal aux Tunisiens qui ne rechignent pourtant pas à l'effort. Mais ils manquent régulièrement de solutions, ne faisant pas bloc uni et procédant par de longs ballons improductifs.

De plus, l'axe défensif El Ifa-Jaziri, excessivement lent permet aux hommes de Pamphile Mihayo Kazembe de mettre à mal l'arrière-garde de Dekhili. A l'image d'un Bassirou en manque de compétition, ce qui est le cas de plusieurs joueurs dans un effectif composé de bric et de broc, la ligne avant peine à trouver des brèches.

Au terme des 45 premières minutes, les fans présents à Radès ne trouvent pas vraiment de bonnes raisons de se montrer optimistes. Pourtant, on est très très loin du cavalier seul du match du 2 février, au Kamalondo qui n'aura été, à bien y réfléchir qu'un simple accident de parcours.

Les Rouge et Blanc, convalescents ont été remis en selle à la faveur de la réintégration d'Al Ismaily dans la compétition, et de sa première conséquence, la victoire à Al Ismailia est de nouveau décomptée.

A l'heure de jeu, le Ghanéen Derrick Sasraku remplace Compaoré à la pointe de l'attaque locale. Mais le rendement ne s'améliore pas pour autant. On sait que le CA est interdit de recrutement au mercato de cet hiver par décision de la fédération internationale (FIFA). Il doit par conséquent se contenter de solutions très réduites, pour ne pas dire inexistantes en alignant certains joueurs très limités par rapport à ce niveau de la compétition. Malgré tout son courage, il est même parfois surclassé au milieu de terrain, surtout que Ayadi est hors de forme. Manoubi Haddad, quasi inexistant est à son tour remplacé après 65 minutes par Zakaria Laabidi, alors qu'en face, Chiko Ushindi relève Victor Kalaba.

Longtemps, le second half tombe dans la platitude, les deux équipes ne se créant plus d'occasions dans une partie de plus en plus musclée, voire heurtée.

Suite à une bourde de Laabidi, très tendre à ce niveau, Ushindi sert côté droit Muleka qui envoie le cuir dans les nuages (75').

A l'image de Khefifi, remplacé par Mcharek à dix minutes de la fin, les Clubistes terminent la partie à genoux. Physiquement, ils manquaient de jus.

Meschak (85') tente de surprendre le gardien clubiste. Et on en reste là en cette fin de rencontre vécue sous haute tension par les locaux pour les raisons que tout un chacun connait.

Mazembe accède seul en tête du groupe "C" (7 points), devant le CS Constantinois (6 pts), alors que le Club Africain, convalescent est troisième (4 points).

*Impressions d'après-match

*Victor Zvunka (entraineur CA)

"Rien n'est fini"

"Le score de l'aller a influencé sur le rendement de mes joueurs ce mardi face à un adversaire de taille. Nous avons cherché la victoire, alignant trois attaquants. On va beaucoup travailler pour améliorer bien des choses. Il nous reste deux matches en Ligue des champions. Rien n'est fini. Je suis là depuis seulement quatre jours. Je continue de découvrir mon équipe".

*Pamphile Kazembe (entraineur Mazembe)

"De mauvais choix"

"On a fait le nécessaire pour arracher les trois points. On n'a pas été toujours aux bons endroits pour marquer un but, et fait de mauvais choix. En tout cas, on est en tête de poule. La suite de la compétition se présente sous les meilleurs auspices".