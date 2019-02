Maroc: S.M le Roi reçoit Dounia Ben Abbas Tâarji et Obaid Amrane

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu, lundi au Palais Royal à Rabat, Dounia Ben Abbas Tâarji, nouvelle présidente du directoire du Fonds Hassan II pour le développement économique et social.

Le Souverain a également reçu le même jour Obaid Amrane, nouveau directeur général du Fonds "Ithmar Capital", qui portait le nom de Fonds marocain de développement touristique.

Ces audiences se sont déroulées en présence du ministre de l'Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun.

Il convient de préciser que Dounia Ben Abbas Taarji est née en 1964.

Titulaire d'un DEA en droit des affaires et de l'économie à l'Université Sorbonne et d'un MBA de l'Ecole des Ponts et Chaussées, elle a notamment dirigé une structure de conseil en fusions-acquisitions

Après une première expérience de huit ans dans une banque à Paris et de six ans dans le secteur bancaire au Maroc, elle a été nommée par S.M le Roi au poste de directeur général du Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) entre 2001 et 2009.

Obaid Amrane est né, quant à lui, en 1972. Doté d'une double formation en ingénierie de l'Institut agronomique Hassan II et en finances au sein de l'Inspection générale des finances, puis auprès de l'Association of investment management and research (certification), il est membre du directoire de l'Agence marocaine pour l'énergie durable (MASEN) depuis sa création en 2010.

Avant d'intégrer MASEN, il a occupé le poste de directeur général de la filiale marocaine du Groupe populaire caisse d'épargne entre 2006 et 2010 pour développer les activités du groupe français dans les secteurs bancaire et immobilier.

Il a également occupé divers postes au ministère de l'Economie et des Finances, à savoir inspecteur des finances, puis chef du service de la restructuration de la dette et chef de la division du crédit à la direction du Trésor.