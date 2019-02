Maroc: La 16ème édition d"'Officine Expo" prévue pour début mars à Marrakech

La 16ème édition d"'Officine Expo" aura lieu le 1er et le 2 mars prochain à Marrakech et sera centrée sur l'innovation au service de la pharmacie et du suivi du patient.

Une cinquantaine de chefs de directions de médicaments et représentants de Conseils des ordres de pharmaciens de 54 pays africains, ainsi que des experts et représentants d'institutions internationales d'Europe, du Canada, d'Espagne, des Etats-Unis, de France, et de Suisse, sont invités à cette édition, placée sous le Haut patronage de SM le Roi.

Les organisateurs de cet événement précisent, dans un communiqué parvenu à la MAP, que cette édition proposera des conférences avec des thématiques ciblées prenant en compte les priorités du système national de santé.

Ce Salon référence de la pharmacie sud-méditerranéenne et africaine accueillera cette année 125 exposants permettant ainsi "un véritable rapprochement" entre partenaires du secteur du médicament, fournisseurs de produits de santé, d'hygiène et spécialistes de dermo-cosmétologie.

Au menu de cette édition figurent des débats et conférences autour de divers thèmes, notamment sur l'obésité, le rôle du pharmacien dans la prévention de cette maladie et la prise en charge et l'accompagnement des patients obèses.

Les participants à cet événement débattront également de la thématique "L'automédication responsable : le conseil du pharmacien indispensable".

Un Forum sera également organisé à cette occasion sur "le Meeting Pharma Africa: pour une meilleure coopération Sud-Sud".

Le meeting célèbre cette année sa troisième édition. Il s'agit d'un événement annuel qui contribue à la promotion des relations Sud-Sud dans les domaines de l'harmonisation de la réglementation pharmaceutique, de l'accès à des produits de santé de qualité et au partage d'expériences et d'expertises dans le secteur de la pharmacie industrielle.

Au programme figure également un symposium intitulé "Pour une Afrique qui relève tous les défis», une rencontre sur la «Supply Chain», des produits pharmaceutiques en Afrique, ainsi qu'un focus sur la qualité du médicament en Afrique.

L'Officine Expo est le premier salon africain certifié par Ethical Med Tech et qui répond à tous les critères exigés par le code éthique à l'échelle européenne.