Afrique: CAN U20 / Nigeria - Mali, Sénégal-Afrique du Sud pour les demies

Les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans se disputent ce mercredi.

Leader de la poule A avec 7 points et tombeur du pays hôte, le Nigeria affronte le Mali dans un duel de l'Afrique de l'Ouest. Les Nigérians partent naturellement favoris puisque, depuis le début de la compétition, ils n'ont pas encaissé le moindre but et ensuite ils en ont marqué 3 pour deux victoires et un nul alors que le ratio des maliens donne, deux victoires, une défaite pour deux buts encaissés et deux marqués.

Cette rencontre a lieu à partir de 15 heures 30.

L'autre demi-finale oppose le Sénégal et l'Afrique du Sud. Les Sénégalais ont enregistré trois victoires en autant de matchs et surtout 9 buts marqués et un encaissé. Ce qui donne favori cette équipe du Sénégal mais qui doit attention puisque les Sud-Africains n'ont pas connu de défaite dans cette compétition. Ils ont fait deux matchs nuls et une victoire pour 5 points dans la poule A.

Le coup d'envoi de la seconde demi-finale sera donné à 18 heures 30.

Il faut noter que les demi-finalistes sont d'office qualifiés pour la Coupe du Monde de leur catégorie qui aura lieu en Pologne.

Programme des demi-finales

Nigeria - Mali 15 heures 30

Sénégal - Afrique du Sud 18 heures 30