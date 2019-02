Afrique: Ligue des Champions - Mihayo - « Après ce résultat nul, nous avons besoin de 3 points pour s'assurer définitivement une place en quart de finale »

Le Club Africain et le TP Mazembe se sont neutralisés (0-0), en match comptant pour la 4e journée de la Ligue des Champions d'Afrique (Groupe C), disputé mardi à Radès. A Tunis, les Corbeaux ont joué leur football comme ils savent le faire et sont parvenus sans beaucoup de peine à leur objectif de la soirée, ne pas perdre.

« Nous avons réussi à décrocher un bon résultat avec un point à l'extérieur. Le club Africain avait désespérément besoin de victoire et de réhabilitation après avoir perdu le match aller, mais nous avons su bien fermer les espaces grâce au bon déploiement et à la discipline technique et tactique des joueurs. Nous étions non seulement sur la défensive, mais nous étions capables de marquer plus d'une fois. Après ce résultat nul, nous avons besoin de 3 points pour s'assurer définitivement une place en quart de finale et nous essaierons de les obtenir soit face au club égyptien Al Ismaily ou le CS Constantine », a confié Pamphile Mihayo Kazembe, entraîneur du TP Mazembe.

Le TP Mazembe totalise donc sept points et passe seul en tête de son groupe de la Ligue des Champions, en attendant le résultat du double face-à-face entre le Club Constantinois et Ismaëlly.