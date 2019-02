Soudan: Samhouh rencontre une délégation de l'ambassade américaine à Khartoum

Al-Fasher — Le Gouverneur de l'État fédéré du Darfour-Nord Mohamed Samouh a rencontré mardi la délégation de l'ambassade des États-Unis à Khartoum qui s'est rendue dans cet État sous la présidence du directeur du département politique de l'ambassade M. Robert pour discuter des possibilités de coopération et des meilleurs moyens de promouvoir la paix et la stabilité et de promouvoir les efforts de développement économique au Darfour-Nord.

Le Wali a souligné la stabilité des conditions de sécurité ce qui a contribué à encourager le retour volontaire soulignant que la situation se poursuit à un rythme soutenu dans ce sens ajoutant que les personnes déplacées ont commencé à contribuer de manière significative à l'activation de la mobilité générale de la société.

Le gouverneur du Darfour-Nord a réitéré la coopération continue de son gouvernement avec les agences des Nations Unies travaillant dans l'État soulignant l'importance de leurs contributions pour soutenir les projets d'infrastructure et de reconstruction et le soutient du secteur des services notamment les routes, l'eau, la santé et l'éducation.

"Nous n'avons plus besoin de la MINUAD, mais nous avons besoin de l'appui des organisations et agences des Nations Unies pour soutenir les projets de reconstruction et parvenir à un développement durable", a déclaré Samouh, appelant l'ambassade américaine à Khartoum à contribuer à la stabilité, à la consolidation de la paix, au renforcement des capacités et au renforcement des efforts liés aux projets et services d'infrastructure en vue de faire avancer le processus économique , promouvoir la paix et la stabilité.