Soudan: Président du Parlement - Nous apprécions les efforts du Parlement arabe en faveur du Soudan

Khartoum — Le prof. Ibrahim Ahmed Omar président de l'Assemblée nationale a salué les positions du Parlement arabe représenté par ses dirigeants et ses membres soutenant le Soudan et appelant à une résolution unanime pour retirer le Soudan de la liste des États qui parrainent le terrorisme.

Après son retour du Caire mardi et sa participé aux réunions du Parlement arabe qui a organisé une audition pour écouter la vision du Soudan sur cette question, invitant les présidents de tous les parlements arabes et africains et certaines personnalités influentes européennes et africaines, Prof. Omar a déclaré dans un communiqué de presse mardi que la délégation soudanaise avait éclairé les membres du Parlement arabe, les frères du continent africain et du monde entier de sa vision et a écouter en réciproque a leur vision à ce sujet.

Le président de l'Assemblée nationale a énuméré tous les efforts déployés par le Soudan dans la lutte contre le terrorisme et l'ampleur de l'injustice infligée au Soudan en raison de son statut dans cette liste, de ses implications et de la nécessité de demander la solidarité mondiale avec la population soudanaise pour lever cette injustice.

Le Professeur Ibrahim Ahmed Omar a déclaré que tous les participants à la session du Parlement arabe avaient montré une interaction positive avec le Soudan et avait appelé les États-Unis d'Amérique à lever l'injustice américaine contre le Soudan et à le retirer de la liste, indiquant que le Parlement arabe avait signé une déclaration appelant à retirer le nom du Soudan de la liste du terrorisme, tout en exprimant son souhait Exprimant son espoir que les États-Unis d'Amérique répondent à ces voix, exprimant son bonheur vis-à-vis de la solidarité des frères et amis avec le Soudan, ce qui signifie qu'il n'est pas tout seul.