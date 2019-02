Soudan: Eyla rencontre le directeur de la Banque Al Jazeera, Soudano-Jordanienne

Madani, 14 — Le Wali de l'Etat Al-Jazeera, Dr. Mohamed Tahir Eyla a affirmé que la commercialisation quotidienne pour la foire commerciale qui vienne dans le cadre des activités touristique de la foire commerciales, dépasse 80 millions livres et est considéré comme la plus grande exposition au Soudan.

C'était lorsqu'il a rencontré à Madani, le directeur de la Banque Al Jazeera, Soudano-Jordanienne, Amir Allawi, en présence du ministre de la production et des ressources économiques, Al-Hindi Al-Rayh Al-Noor.

Eyla a salué le rôle et le grand succès obtenu par la Banque, et sa contribution au développement de l'Etat et la fourniture du financement aux citoyens, en particulier dans le domaine de la microfinance.

Pour sa part, le directeur général de la Banque a exprimé sa fierté et son honneur par le partenariat avec l'Etat, et a annoncé l'engagement de financer tous les projets de développement et de service dans l'État, de soutenir la réhabilitation des institutions de services.