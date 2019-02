Algérie: Vers un raccordement généralisé des établissements au réseau internet via le satellite algérien

Tissemsilt — La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Feraoun a annoncé, mardi à Tissemsilt, la généralisation du raccordement des établissements scolaires et sanitaires au réseau internet via le satellite algérien.

Animant un point de presse en marge de sa visite d'inspection dans la wilaya, la ministre a souligné que l'opération de raccordement des établissements scolaires et sanitaires au réseau internet sera généralisée via le satellite algérien à partir de février en cours pour s'achever dans 12 à 14 mois.

Ce projet a été lancé comme "opération pilote" dans la wilaya d'Adrar l'an dernier au titre du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika visant à élargir l'utilisation d'internet au profit des citoyens sans exception, a-t-elle rappelé.

Imane Houda Feraoun a fait savoir qu'Algérie Télécom Satellite a procédé à l'acquisition des équipements pour concrétiser cette opération en plus de la formation de 300 à 400 travailleurs des secteurs de l'éducation et de la santé en collaboration les collectivités locales.

Par ailleurs, la ministre a annoncé la confirmation, dans leurs postes, de tous les jeunes recrutés par les entreprises "Algérie Poste" et "Algérie Télécom" au titre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) avant juillet 2017.

Elle a ajouté, dans ce contexte, que 250 à 260 travailleurs non confirmés ont été recensés à Algérie Poste, expliquant que leur situation est "spéciale" et que l'étude de leurs dossiers a pris du temps parce que la plupart d'entre eux ont été recrutés par d'autres entreprises dans le cadre du DAIP et mis à la disposition d'Algérie Poste.

Qualifiant leur recrutement de "hors cadre réglementaire d'Algérie Poste", Mme Feraoun a indiqué que la décision de son ministère est en faveur de ces jeunes pour leur confirmation sans exception, même ceux venus des communes et d'autres entreprises, soulignant que "toute infraction au règlement intérieur d'Algérie Poste sera sanctionnée".

D'autre part, la ministre a fait savoir que 870 localités à travers le pays et 178 réseaux routiers sont concernés par le raccordement au service de téléphone mobile, signalant que les cahiers de charges relatifs à cette opération sont prêts et que le ministère a mené des études là dessus.

A ce titre, elle a indiqué que la dernière correspondance de l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications a fixé dimanche prochain pour ouvrir la concurrence entre opérateurs et procéder dans deux à trois mois au lancement par les entreprises détentrices du marché de la concrétisation de l'opération incluant même les zones à faible densité démographique (1000 habitants) et les zones touristiques.

Abordant les projets de son secteur dans la wilaya de Tissemsilt, M. Feraoun a annoncé la réception cette année de quatre bureaux de poste, l'aménagement de plus de dix bureaux postaux et le raccordement de onze agglomérations au réseau de fibre optique avant juin prochain.

Signalant que la couverture en téléphonie mobile par trois opérateurs de téléphonie mobile dans la wilaya varie actuellement ente 85 et 57%, elle a déclaré que l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications doit intervenir pour garantir une couverture d'au moins 90% en 3G et 4G par l'opérateur Mobilis.

Lors de sa visite dans la wilaya, la ministre a inauguré l'agence commerciale d'Algérie Télécom qui a fait l'objet de réaménagement à Theniet El Had, a suivi un exposé sur la situation de son secteur dans la wilaya et a inspecté au chef-lieu de wilaya le centre de communications, un chantier de réalisation d'une recette principale et le bureau de poste "El Hidhab" qui enregistre des travaux d'aménagement.

En outre, M. Feraoun a procédé à l'inauguration d'une agence commerciale de l'opérateur Mobilis et à la mise en service d'un bureau postal mobile, ainsi que le projet de fibres optiques à très haut débit à hai "Es-saffah" à Tissemsilt.