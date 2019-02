Algérie: Khenchela - Lemssara commémore le 58 ème anniversaire du décès du héros Ali Souaï

Khenchela — Les moudjahidine et les citoyens de la commune de Lemssara de la wilaya de Khenchela, ont commémoré, mardi, le 58 ème anniversaire du décès du chahid Ali Souaï, commandant de la wilaya I historique.

Cette commémoration, présidée par les autorités civiles et militaires de la wilaya, en présence de moudjahidine et de nombreux compagnons du martyr, a eu lieu devant la stèle du chahid Ali Souaï au cours de laquelle les présents se sont remémorés son parcours et son héroïsme.

Après la levée du drapeau national et le dépôt d'une gerbe de fleurs au carré des martyrs, suivis de la lecture de la Fatiha à la mémoire des chouhada de la révolution de libération, un certain nombre de moudjahidine parmi les camarades du martyr ont affirmé que la forte personnalité de Ali Souaï en a fait "un commandant exemplaire de la wilaya I historique".

Certains moudjahidine ayant assisté à la bataille au cours de laquelle le chahid est tombé au champ d'honneur, ont fait part également de sa vaillance lors de cette bataille qui a duré plus de trois jours (du 9 au 12 février 1961) durant laquelle l'ennemi a usé de toutes sortes d'armes lourdes, dont des bombardements de l'aviation et la mobilisation de plus de 1 000 soldats français.

Le moudjahid Mohamed Messaâdi a rappelé, à ce propos, que le chahid Ali Souaï avait réparti les moudjahidine à travers différents lieux de la région d'Ighezrane Oumen avant de se cacher derrière un gros rocher ce qui a incité les forces coloniales à bombarder l'endroit pour pouvoir l'atteindre.

Le martyr y est décédé en compagnie de 97 compagnons d'armes, alors que le reste des troupes a attendu la tombée de la nuit pour quitter les lieux, a-t-il ajouté.

A cette occasion, la famille du martyr Ali Souaï et certains de ses compagnons d'armes ont été honorés par les autorités de la wilaya et des représentants du bureau de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidine.

Le chahid Ali Souaï est né en 1932 dans la région d'El Aouinet (Tébessa) et a adhéré au Parti du peuple algérien en 1943, avant de rejoindre les militants de la Révolution de libération en 1955 à la frontière Est, où il a été chargé d'approvisionner en armes les moudjahidine et d'organiser les rangs de l'armée de libération nationale.

Il a assuré plusieurs responsabilités dont la dernière a été sa nomination au mois d'avril 1960 à la tête de la wilaya I historique.