Tunisie: Ce n'était pas cher payé !

EST : Jéridi, Derbali (Mabrkio 90'+2), Ben Mohamed, Dhaouadi, Yaâkoubi, Kom, Coulibaly, Chaâlali (Rabii 81'), Badri, Khénissi (Jouini 73') et Belaïli.

Orlando Pirates : Sandilands, Mbekile (Mahachi 79'), Ndengane, Jele, Maela, Mako (Gabuza 46'), Pule, Mntambo (Shonga 63'), Motshwari, Lorch et Mulenga.

Se contentant de tenir en échec Orlando Pirates lors de la confrontation précédente, l'Espérance de Tunis n'avait qu'une seule alternative pour accaparer le leadership du groupe B : gagner la manche retour, disputée hier après-midi sur la pelouse du stade d'El Menzah.

Pour se donner les moyens de leurs ambitions, les «Sang et Or» ont opté pour l'offensive dès le départ. Le pressing opéré par les hommes de Mouine Chaâbani a apporté ses fruits au terme du premier quart d'heure de jeu quand, sur un coup franc tiré par Belaïli, Badri reprend la balle avant de la loger dans les filets de Sandilands d'un tir croisé (16').

Après l'ouverture du score, la route semblait balisée pour les « Sang et Or » qui n'ont fait que multiplier les tentatives dans la perspective de creuser l'écart. A la 22', Kom se faufile sur la droite, sert Belaïli qui sert à son tour Khénissi dont le tir est dégagé par la défense sud-africaine.

Sept minutes plus tard, Khénissi est revenu à la charge, mais rata de peu le cadre (29'). Et les Espérantistes de créer encore une fois le danger quand Badri se faufile sur la gauche, pénètre dans la surface de réparation adverse, fait le plus difficile en dribblant les défenseurs axiaux avant de servir sur un plateau Chaâlali. Ce dernier rate l'aubaine de doubler la mise en tirant dans les mains du portier sud-africain (44').

Badri, encore une fois à la manœuvre...

Les efforts des «Sang et Or» se sont poursuivis après la pause. Première alerte sérieuse à la 53 ' quand, sur un corner, Yaâkoubi est monté plus haut que tout le monde, mais a vu son tir de la tête dévié in-extremis par le gardien adverse. Un deuxième corner successif est obtenu et la balle de Yaâkoubi de frôler cette fois la transversale. A la 68', Coulibaly reprend de la tête, mais sa balle est dégagée par le gardien sud-africain, Sandilands.

Les Sud-africains qui ont subi jusque-là le jeu de leurs hôtes ont failli créer la surprise quand Gabuza surprend Jéridi d'un tir enveloppé qui frôle heureusement le montant droit des filets (85').

La réaction des «Sang et Or» ne s'est pas fait attendre et Badri, c'est encore lui à la manœuvre, de se faufiler sur la gauche avant de centrer pour Jouini dont le tir cadré trompa le gardien sud-africain (89').

Au coup de sifflet final, les «Sang et Or» ont remporté une victoire amplement méritée, même si la note aurait dû être plus salée au vu du volume de jeu développé par le champion d'Afrique en titre. Mais l'essentiel est fait : grâce à cette victoire, l'Espérance de Tunis s'empare de la tête du classement du groupe B. Et ce n'est pas rien.