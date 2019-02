Tunisie: ESS-CA - Une affiche qui vaut le détour

Mettant aux prises deux des trois grosses cylindrées du handball tunisien, ce sommet interdit tout pronostic. Ses cinq dernières minutes pourraient s'avérer décisives, à moins que les Sahéliens, qui joueront chez eux, s'enhardissent à tuer le match un peu plus tôt. Mais attention pour le CA, ça passe ou ça casse, car une défaite l'éloignerait de la course au titre. L'Espérance Sportive de Tunis, qui partage le fauteuil du leader avec l'ESS, sera sur ces gardes à Jendouba, dont la fournaise a souvent donné des frissons aux visiteurs, mais l'expérience des «Sang et Or» et surtout la richesse de leur effectif devraient finalement faire la différence. Pour conclure, périlleux déplacements pour le Sporting Club de Moknine et El Makarem de Mahdia qui, c'est sûr, n'évolueront pas sur du velours, respectivement à Jemmal et Sakiet Ezzit.

Programme

Sousse (15h00) : ESS-CA (Guemri-Chaâbane)

Jemmal (16h00) : CSHJ-SCM (Azzabi-Abdellatif)

Sakiet Ezzit (16h00) : CSSE-EMM (Boughrara-Khiari)

Jendouba (16h00) : JSHB-EST (Béji-Farah)

Le président de la Cahb à Tunis

Comme nous l'avions annoncé, ici et en exclusivité, le président de la Confédération africaine de handball (Cahb), Mansorou Aremo est arrivé, avant-hier soir, à Tunis, à la tête d'une délégation de la Fédération internationale de handball (IHF), et ce, pour inspecter les sites choisis pour abriter les rencontres du championnat d'Afrique des nations qui se déroulera l'année prochaine en Tunisie. M. Aremo en profitera pour présider une conférence de presse programmée cet après-midi (15h30) dans un hôtel de la place, avant d'assister, dans la soirée, à la cérémonie d'ouverture du championnat maghrébin des cadets auquel participeront le Maroc, l'Algérie, la Libye et la Tunisie. Placée sous l'égide de la zone I de la Cahb l'organisation de cette manifestation a été confiée à la Ligue de handball du Cap Bon qui nous a habitués à la réussite de ce genre de rendez-vous. Bonne chance.

L'arbitrage tunisien à l'honneur

L'arbitrage tunisien continue de faire parler de lui à l'étranger, par désignations interposées. Cette fois, l'honneur échoit à la valeureuse referee Soumaya Abid qui a été choisie par la Cahb pour faire partie de la commission des arbitres lors du tournoi international «IHF Trophée» des féminines, qui se déroulera le mois prochain en Tanzanie. Bonne continuation.