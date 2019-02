Tunisie: Un nouvel élan pour la coopération bilatérale

- Le haut conseil de coopération tuniso-française tiendra sa deuxième session

- Mise en place de l'Université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée (Uftam)

A la faveur de la visite officielle qu'entame aujourd'hui le chef du gouvernement, Youssef Chahed, en France et qui s'étendra sur trois jours, les relations de coopération tuniso-française connaîtront un nouvel élan dans la mesure où l'on s'attend à la signature de six accords de coopération dans plusieurs domaines à caractère économique, outre le renforcement de la coordination en matière de lutte commune contre le terrorisme.

La visite du chef du gouvernement en France, la seconde après celle effectuée en novembre 2016, sera marquée notamment par la tenue de la deuxième session du haut conseil de coopération tuniso-française.

Au menu de cette session, le suivi des engagements convenus entre la Tunisie et la France lors de la visite effectuée fin janvier-début février 2017 par le président Emmanuel Macron en Tunisie.

L'on se rappelle qu'une feuille de route a été mise en œuvre lors de cette visite et qu'elle a pour objectif le suivi des priorités du partenariat stratégique et d'exception instauré entre Tunis et Paris.

«La visite de Youssef Chahed à Paris sera à caractère politique mais aussi économique», souligne l'ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d'Arvor.

On s'attend, en effet, à ce que les investissements directs français en Tunisie passent au double, à travers les entreprises françaises établies sur le sol tunisien, pour atteindre au moins 100 millions d'euros.

Et ce n'est pas tout puisque la visite de Youssef Chahed à Paris sera marquée par deux événements d'une importance certaine.

D'abord, la tenue d'un conseil des ministres franco-tunisien avec la participation de neuf ministres de chaque pays.

Et quand on sait que Youssef Chahed sera accompagné d'une forte délégation ministérielle comprenant les ministres de l'Intérieur, de l'Industrie, de l'Enseignement supérieur, du Transport et des Affaires étrangères, l'on doit prévoir que cette haute rencontre aboutira sûrement à la conclusion de plusieurs accords qui vont de la lutte contre le terrorisme à la jeunesse, en passant par la santé et la coopération décentralisée (économie numérique).

Ensuite, l'organisation du deuxième forum économique franco-tunisien où notre pays sera représenté par une délégation de l'Utica, forum qui permettra sûrement de diversifier les échanges bilatéraux et de hisser les rapports commerciaux entre les deux pays à un palier supérieur reflétant la solidité des relations politiques privilégiées établies entre Paris et Tunis.

En témoignent les entretiens que le chef du gouvernement aura avec les principaux responsables français avec à leur tête le président Emmanuel Macron, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel français, Gérard Larcher, président du Sénat, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale française, Angel Gurra, président de l'Organisation de coopération et de développement économique (Ocde).

La jeunesse aura sa part dans la visite du chef du gouvernement en France. Youssef Chahed sera invité, jeudi 14 février, à l'Institut du monde arabe où il donnera une conférence suivie d'un échange avec le public sur le thème : «Réussir la démocratie avec la jeunesse».

En outre, les ministres français et tunisien de l'Enseignement supérieur présideront un comité de pilotage chargé de la mise en place de l'Université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée (Uftam).

Et comme à l'accoutumée, le chef du gouvernement réserve une place importante au numérique. Il a programmé une visite à la station F, grand incubateur de startup dans le domaine numérique. Il parlera, à cette occasion, des ambitions tunisiennes dans le domaine numérique.