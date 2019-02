Tunisie: Que le meilleur gagne !

Ce concours national vise à encourager l'amélioration de la qualité et la mise en valeur des produits du terroir à travers la reconnaissance des atouts d'un produit par rapport aux autres, de développer et renforcer les liens entre les producteurs de produits du terroir au niveau des différentes régions et gouvernorats de la Tunisie.

Ce concours est organisé en partenariat avec le projet Pampat (Projet d'accès aux marchés des produits agroalimentaires et du terroir). Les produits sélectionnés lors de la première édition de l'année dernière répondaient à certains critères, notamment, le fait qu'ils soient des produits alimentaires transformés, conditionnés et disponibles à la vente.

Pour cette nouvelle édition de 2019, parmi les catégories des produits qui ont été sélectionnés, citons l'olive et l'huile d'olive, les fruits et les plantes aromatiques, les produits d'origine animale, les légumes et les produits à base de céréales.