Tunisie: Le courage n'a pas suffi

CA : Dekhili, Abdi, Agrebi, Ifa, Jaziri, Ben Yahia, Ayadi, Mouchili, Hadded, Khefifi (Laâbidi), Bassirou (Sasrakou).

TP Mazembé : Mongoro, Issama, Piko, Kouamé, Pia, Tresor, Kalaba (Ushindi), Muluka, Nikamitchi, Tchoukou, Mourika.

Après la débâcle du dernier match face au TP Mazembé à Lubumbashi, les Clubistes tentèrent de se racheter face à un adversaire bien appliqué et assez vigilant pour bloquer toutes les manœuvres des camarades de Ben Yahia. Ils étaient animés de bonne volonté mais cela n'a pas suffi pour menacer sérieusement l'arrière-garde congolaise.

Pris sur les côtés au début de la rencontre, les Clubistes l'ont aussi été dans l'axe au fil des minutes, à cause notamment de la qualité du pivot Mouchili. Après un tir de Ayadi (9'), Bassirou annonce la couleur pour menacer le gardien congolais d'une tête qui a failli faire mouche (10').

Le même attaquant récidiva par un tir croisé sur le côté gauche mais, encore une fois, le gardien de Mazembé était bien placé pour écarter le danger (14'). Les incursions clubistes se multiplièrent et Khefifi faillit ouvrir le score (21') mais son tir a été bloqué par le défenseur Issama.

L'orage passé, les Congolais profitèrent du manque de fraîcheur de quelques joueurs clubistes pour menacer sérieusement la défense clubiste mal en point à l'image de Ifa, Jaziri et Abdi dépassés par les événements. Mais Mazembé n'est jamais aussi redoutable que lorsqu'il semble dominé et acculé. Les Congolais ont répondu par quelques centres tranchants et un jeu vertical bien maîtrisé.

Paradoxalement, c'est à l'issue des raids sur le côté droit que l'équipe congolaise a eu trois occasions assez nettes pour ouvrir le score sur des tentatives de Trésor (16'), Maluku (32' et 38'), ce dernier a fait preuve d'une rare imprécision fatale à son équipe. Les deux dernières minutes de la première mi-temps furent congolaises, vu la baisse de régime de Manoubi, Ben Yahia, Abdi, Khefifi et Ayadi hors sujet.

Le CA a été volontaire face à un adversaire congolais vigilant et averti par la réaction de son adversaire après un cinglant de 8 à 0.

L'expérience des Congolais

La deuxième période reprend également animée des deux côtés mais toujours avec un CA plus prompt sur la balle dans l'espoir d'en découdre rapidement comme en témoigne ce tir de Sasrakou (59') au-dessus du gardien congolais.

Sentant son milieu de terrain pas assez fluide, le nouvel entraîneur du CA Zwunka fit remplacer Manoubi par Laâbidi.

Mais l'emprise des Congolais guidé par Trésor devint de plus en plus apparente, vu que les Clubistes paraissaient fatigués et perdirent beaucoup de balles à l'entrejeu.

Profitant d'une hésitation de Abdi, les visiteurs faillirent ouvrir le score mais Maluka rata l'aubaine (75'). Les dix dernières minutes du match furent assez stressantes pour les joueurs clubistes qui n'arrivent pas à maintenir la cadence face à un TP Mazembé assez expérimenté pour ce genre de match.

On assista alors à un jeu décousu, beaucoup de mauvaises passes de la part des deux équipes et beaucoup d'avertissements de la part des deux camps. Le match tomba dans la médiocrité en dépit des encouragements de nombreux supporters clubistes qui se sont déplacés pour encourager leur équipe. Mais, les visiteurs se sont recroquevillés en défense pour garder leur invincibilité à Radès. Le courage du CA n'a pas suffi pour surprendre les Congolais du TP Mazambé.