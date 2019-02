Tunisie: L'heure de la réhabilitation

Aujourd'hui, les Etoilés sont avides de rachat, surtout qu'ils ont raté leurs débuts dans cette Coupe de la confédération.

Face à un adversaire faible et inconnu, les camarades de M'sakni ont les moyens de bloquer l'équipe locale du Burkina Faso.

Toujours est-il qu'ils doivent négocier le match avec la vigilance requise qu'exige une rencontre à l'extérieur.

Pour revenir aux matches face au CSS et au Raja, plusieurs défaillances ont été décelées telles que la défense mal inspirée à l'image de Jmel, d'un milieu de terrain décousu et sans imagination, à l'instar de Chikhaoui et Aouadhi, et surtout une attaque qui ne marque pas avec un Laâribi amorphe et transparent. Lemerre, aussi conservateur, va-t-il avoir l'audace de lancer dans le bain Gonzalez, Chakha et Hadj Hassen? Rappelons que l'attaque étoilée n'a pas marqué lors de ses deux derniers matches et la défense a encaissé deux buts.

De ce fait, Lemerre devra opter pour une stratégie plus cohérente avec de nouveaux joueurs avides de se distinguer, tels que les joueurs déjà cités.

Chikhaoui et Ben Amor forfait

Place maintenant au match de la 2e journée de la coupe de la CAF face à l'équipe du Burkina Faso, battue par les Nigérians des Rangers par 2 à 1 lors de la dernière journée. Un duel épique, dans la mesure où la victoire pour les deux formations sera impérative.

Dans le camp étoilé, les camarades de Boughattas sont acculés à disputer un match tous les quatre, voire les trois jours, un rythme jugé, à juste titre, harassant pour eux, car accompagné de longs déplacements au Burkina Faso et au Nigeria.

Quel onze de départ ?

Depuis le départ de Bédoui, Abderrazak, Trabelsi et Chermiti, l'équipe étoilée a été chambardée et la stabilité fait défaut. Les erreurs constatées sur le double plan de la titularisation de certains joueurs et du coaching, lors des matches face au CSS et au Raja ont dû certainement inspirer Lemerre quant à la composition du onze de départ. Face à Salitas aujourd'hui (17h00), on verra dans les bois l'irrégulier Bdiri, Kechrida et Jmel occuper respectivement les flancs droit et gauche de la défense, alors que Ben Aziza et Boughattas formeront l'axe central qui a dévoilé beaucoup d'hésitation. Les deux buts encaissés par l'Etoile sont en effet dus à des défaillances défensives.

Devant, on retrouve Bayou, Aouadhi (que de lenteur!), Belarbi qui reprend sa place pour suppléer Chikhaoui toujours aussi fragile et transparent, et Hanachi toujours généreux dans l'effort.

En attaque, on retrouve M'sakni et Laâribi.