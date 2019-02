Tunisie: Leadership en jeu

Les camarades de Moncer compteront sur leur football fluide basé sur leur technique et leur sens tactique pour confirmer leur dernière victoire face à l'ESS à Sousse. Ce sera un match très important pour les deux équipes, et ce, afin de prendre une option de terminer dans les deux premières places de leur groupe.

«Le rythme infernal des matches nous a joué un bien mauvais tour face au CAB. En effet, nous n'avons pas eu notre fraîcheur physique, et ce, après nos efforts déployés face à l'Etoile. Ce soir, nous n'avons pas droit à l'erreur face aux Nigérians de Rangers. Nous sommes déterminés à vaincre et consolider notre première place dans notre groupe», a souligné Moncer qui estime que «le CSS est bien armé pour assurer sa qualification aux quarts de finale de la Coupe de la CAF».

Retour de Marzouki

La défense sera encore une fois remaniée après la blessure de Mathlouthi, contractée face à l'Etoile. Il ne pourrait pas reprendre sa place avant trois semaines. Il sera remplacé par le jeune Zammouri qui ne cesse de confirmer ses qualités défensives mais aussi offensives.

Ainsi, on aura Zouaghi comme arrière gauche et qui est devenu un titulaire indiscutable après l'indisponibilité de Jouini pour blessure. La paire centrale sera composée de H'nid et Ammamou qui doivent retrouver leurs repères perdus face au CAB en ligue 1. Pour le reste, la formation sfaxienne ne subira aucun changement au milieu de terrain avec Djelassi, Herzi, Soukari et Moncer qui auront un rôle à jouer dans la couverture et la relance.

Ce quatuor sera aidé dans sa tâche par le revenant Marzouki complètement rétabli de sa blessure. Il a déjà fait son entrée face au CAB. Il est fin prêt pour aider son équipe à marquer et alimenter son coéquipier Manuchio qui sera titularisé à la place de Chawat suspendu.

Ce sera un beau duel en perspective entre deux équipes qui ambitionnent de consolider leur leadership.

Des joueurs, tels que Kouakou, Karoui, Oueslati, Hamdouni et Ben Ali feront leur entrée en cours de jeu. Les Sfaxiens aborderont la rencontre plus déterminés que jamais, ce qui leur serait d'un grand apport pour gagner aux dépens de leur adversaire du jour, en l'occurrence le club nigérian des Rangers.