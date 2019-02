Tunisie: Objectif - Rectifier le tir

L'intention du staff technique est de revisiter l'effectif avant la reprise de la compétition face à l'ESS.

Il est à rappeler que les camarades de Frioui doivent présenter une bonne prestation dans les prochaines rencontres face à l'ESS, le CSHL et l'USM pour éviter les mauvaises surprises. Et le président du club Mohamed Memni de souligner : «Le groupe a bien profité de la préparation au cours de la trêve du championnat pour parfaire la condition physique. Nous avons cherché à corriger nos erreurs dans les différents compartiments de jeu. Nous avons réglementé la situation administrative des nouvelles recrues pour s'assurer de leur participation dans les prochaines rencontres du championnat. Nous espérons que nos protégés rassureront les supporters lors des prochaines rencontres».

Bref, la JSK doit mieux disputer ses matches lors des prochaines journées pour maximiser son capital points et chasser le doute qui commence à s'installer dans le groupe.

Des absences et des solutions

Les jeunes attaquants Louay Hamdi et Iheb Addami sont encore en période de convalescence. Ils seront soumis à un programme spécifique pour retrouver progressivement leur forme avant de rejoindre les entraînements du groupe. De leur côté, Riadh Frioui et Layouni seront sanctionnés et manqueront à l'appel face à l'ESS. Le coach doit trouver des solutions pour remédier à leur absence.

Bacha et Salhi graciés

Après les mesures disciplinaires prises par les dirigeants contre Bacha et Salhi, à cause de leur manque de discipline au cours des entraînements, ces joueurs ont été graciés et ont rejoint les entraînements. Une décision qui a satisfait le staff technique vu leur expérience en attaque et en défense. En revanche, cette décision a inquiété les supporters qui craignent que ces deux joueurs reprennent leurs anciennes mauvaises habitudes vu qu'ils ont affiché le même comportement irrégulier la saison écoulée.